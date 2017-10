Bacalaureat 2010 - Româna, o probă cu emoţii pentru elevi şi părinţi

Bacalaureat 2010 - Româna, o probă cu emoții pentru elevi și părinți

7.572 de candidați din cei 7.732 de elevi înscriși au susținut, ieri, prima probă scrisă a Bacalaureatului, respectiv proba la limba și literatura română. Examenul a început la ora 9, cei mai rapizi dintre elevi ieșind din săli imediat după ora 11. Unii dezamăgiți de subiecte, alții fericiți că au scăpat și de acest „obstacol”. Emoțiile au copleșit și părinții, care și-au însoțit copiii de dimineață la centrele de susținere a examenelor, încurajându-i și dându-le încredere în „forțele” pe care le-au acumulat în perioada de studiu. „Suntem de dimineață aici… avem cu toții emoții pentru copii. Contează și cât de mult au învățat, și cât de bine se simt acum, ce inspirație și ce stare de spirit au. Nu cred că există vreun părinte care să nu aibă emoții. La științele exacte e altceva, știi formula, o aplici și rezolvi, dar aici e mult mai complex, limba și literatura română a fost întotdeauna o probă mai dificilă. Însă am convingerea că sunt copii buni și se vor descurca”, ne-a spus Selma Calil Rașid, una dintre mămicile care așteptau nerăbdătoare în fața Liceului Teoretic „Ovidius”. Varianta „câștigătoare” la Limba și Literatura Română a fost cea cu numărul 8, elevii având de îndeplinit, la primul subiect, o serie de cerințe pe baza unui fragment din piesa „Iorgu de la Sadagura”, de Vasile Alecsandri. La cel de-al doilea subiect, elevii au fost provocați să scrie un text argumentativ pe baza proverbului „Fapta bună laudă pe om”, ultimul punct al examenului constând în realizarea unui eseu cu privire la particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiat. „Subiectele au fost destul de grele, dar am reușit să le rezolv pe toate într-un timp foarte bun, aproape două ore. Nu s-a putut copia, dar asta e, am scris din ce mi-am adus aminte”, ne-a spus Flavius, împăcat cu situația. „Aștept matematica și informatica, iar apoi să mă duc la plajă mult timp și după aceea la facultate în București”, a adăugat elevul. „Subiectele au fost ușoare, a fost bine”, ne-a spus Ana Maria Bărbieru. Elevii nu au avut voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile sau alte mijloace tehnologice de comunicare. „Au fost doi profesori supraveghetori, nu s-a putut copia. Sper să fie bine și la următoarea probă, deși e matematică…”, a precizat Ana Maria. „Am avut noroc că a picat această variantă. Dar sigur am greșit ceva, nu se poate altfel…sper la un 9. Am emoții pentru următoarea probă, deoarece am nevoie de medie pentru facultate”, a spus Alexandra Stoica, cu vădita satisfacție a unei probe depășite cu succes. Au existat, însă, și abateri de la regulament, conform datelor pri-mite de la Inspectoratul Școlar Județean. Astfel, trei candidați din Centrul de examen aflat la Colegiul Tehnic Energetic Constanța - (doi elevi ai Grupului Școlar de Teleco-municații și unul de la Colegiul Energetic Constanța) au fost eliminați de către președintele comisiei, pentru fraudă, și nu mai pot participa la probele următoare. Elevii mai au de trecut încă o probă scrisă diferențiată în funcție de filieră, profil și specializare, programată pe 30 iunie, iar ultima probă a examenului de Bacalaureat va avea loc pe data de 2 iulie, când tinerii vor susține un examen scris pentru care au optat în funcție de filiera, profilul și specializările urmate. Astăzi, 11 elevi vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă la Colegiul Național „Kemal Ataturk” din Medgidia. Rezultatele vor fi afișate pe 4 iulie, până la ora 16, iar contestațiile se pot depune în aceeași zi, între 16 și 20, urmând ca pe 8 iulie să fie afișate rezultatele finale.'