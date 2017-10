BAC 2017. Moromeţii, Moara cu noroc şi Ion le-au dat de furcă absolvenţilor de clasa a XII-a

BAC 2017. Moromeții, Moara cu noroc și Ion le-au dat de furcă absolvenților de clasa a XII-a

Din păcate, la Constanța, doi elevi vor susține probele scrise abia în toamna lui 2018, după ce, ieri, au fost prinși copiind și au fost eliminați din examen. Potrivit Comisiei Județene de Bacalaureat, cei doi candidați susțineau proba în centrul de examen de la Liceul Cobadin și în centrul de examen de la Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”. În rest, examenul s-a desfășurat fără incidente, doar subiectele le-au dat puțin de furcă absolvenților de clasa a XII-a.Unii susțin că a fost destul de ușor și că se poate lua notă mare destul de ușor, alții sunt de părere că unele cerințe au fost dificile și că au existat și capcane. La profilele Real, Tehnologic și Vocațional, candidații au avut de redactat un text argumentativ despre rolul comunicării în reușita unui proiect de echipă și un eseu despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ, la alegere, aparținând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu. Cei mai mulți au ales „Moara cu noroc” a lui Slavici, dar au fost și candidați care au scris despre „Ion” al lui Liviu Rebreanu.„Am stat destul de mult să mă gândesc dacă să scriu de Slavici sau de Rebreanu. Nu mă puteam hotărî pentru că mi se părea că nu mă descurc cu niciunul prea bine. Până la urmă, s-a auzit în sală o șoaptă - «Ion» și toți păreau că vor scrie asta. Așa că am scris despre «Moara cu noroc»”, povestea, la ieșire, una din candidate.Alții nu au stat deloc pe gânduri și au „turuit” patru pagini despre „Ion” al lui Rebreanu. „Nu îmi vine nici acum să cred. Ultimul lucru pe care l-am repetat a fost textul narativ, cu Rebreanu. Deci, cât noroc să ai! Am scris mult, aproape patru pagini”, spunea bucuros un alt candidat.La Uman, însă, mulți elevi s-au plâns de subiectul al doilea, unde au avut de argumentat utilitatea activităților extrașcolare în cinematografe. Deși evaluarea are în vedere în primul rând tehnicile argumentative, candidații consideră că subiectul a fost dificil și nu sunt convinși că au făcut prea bine.„Nu am înțeles prostia de subiect cu cinematografele. Păi, în ziua de azi toți spun că filmele nu ne ajută și că ar trebui să citim mai mult. Și apoi ne pun că scriem despre cum să ne ducem la cinematograf”, se plângea o elevă.La subiectul al treilea, a fost ceva mai ușor, candidații trebuind să facă o caracterizare a relației dintre două personaje din romanul „Moromeții” de Marin Preda.XXXAstăzi, trei elevi dau proba scrisă la limba și literatura maternă - limba turcă, iar pentru mâine, sunt înscriși 3.683 de elevi la proba obligatorie a profilului. Cei de la Real susțin examenul la matematică, iar cei de la Uman la istorie. Vineri, 30 iunie, este programată ultima probă - cea la alegere a profilului, la care sunt înscriși 4.653 de candidați, aproape 1.000 de absolvenți din anii anteriori. Ei vor avea de ales între biologie, chimie, fizică, geografie, informatică, psihologie etc.Accesul candidaților în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7.30 - 8.30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. De asemenea, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.