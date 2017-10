Azi, de Ziua Mondială a Teatrului

Sâmbătă, 27 Martie 2010.

Sărbătorită în fiecare an la 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului îi găsește pe slujitorii Thaliei în plin efort creator. A fost un an de izbânzi și neîmpliniri. Cu premiere și proiecte. Cu lacrimi, hohote de râs, aplauze, stres… Cu o revenire în forță a trupei într-o reprezentație ca-n vremurile bune: „(Pe)Trecerea sufletelor”, de D. Dinev, în regia lui Sorin Militaru, dramă tulburătoare, care ridică formula „râsu-plânsu” la cota de categorie a sublimului. Și cu o premieră, anunțată simbolic, așa cum instituției îi stă bine să vină la ceas de bilanț. E vorba de o creație de o factură aparte, de Luigi Pirandello: „Omul, bestia și virtutea”. Firi sensibile, dar și orgolioase, fragile, capricioase și devorate, totodată, de propriile obsesii, actorii ne arată oglinda. Pe teritoriul unde se simt stăpâni - spațiul scenic, își consumă dramele. Noi venim, privim și poate ne închipuim că au intrat în pielea altora. Abia după ce s-a lăsat cortina, realizăm că… am fost trași pe sfoară: drama e chiar a noastră! Când înțelegem îndeajuns viața, abia atunci înțelegem rostul actorilor. Veniți la teatru, iubiți contemporani! Teatrul vă vorbește cel mai bine despre Ființă. Aplaudați-i pe actori, căci ei sunt oglinda frământărilor voastre! Și nu vă temeți: nimic din ce aparține umanității nu rămâne necunoscut acestei nobile arte. Vă veți recunoaște în cel de pe scenă! Valentin SGARCEA