Avion reţinut la sol în Beirut

Avion reținut la sol în Beirut

Fly Project au participat week-end-ul trecut în Beirut, Liban, la cel mai mare eveniment muzical al Orientului Mijlociu. La întoarcere avionul a fost reținut la sol pentru ei. „Festivalul NRJ Music 2012 a strâns numeroși artiști interna-ționali din prima linie a muzicii dance, printre care Chris Willis - care a colaborat pe mai multe piese cu David Guetta - și Lexter, cunoscut pentru hit single-ul internațional «Freedom to Love». Ambii artiști s-au arătat foarte încântați de muzica băieților de la Fly Project, legându-se chiar o prietenie între cei doi artiști străini și artiștii români”, transmite echipa Fly Project.Tudor și Dan (Fly Project) povestesc că nu mică le-a fost surpriza, la întoarcere, pe aeroport, când au văzut că oficialitățile libaneze, convinse de Lexter, au reținut avionul la sol în așteptarea lor - a zburătorilor români care au întârziat din cauza aglomerației. „Fly Project a lansat de curând un nou single intitulat «Back In My Life», care a ajuns încă din ziua lansării pe toate radio-urile și a acumulat până în prezent peste 700,000 de vizualizări pe canalul oficial Fly Records”, anunță echipa.