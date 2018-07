"Aviaţia dă senzaţia". Vă invităm la show-ul aviatic "Aeromania"

"Aviația dă senzația". Vă invităm la show-ul aviatic "Aeromania"

Fiecare ediție a show-ului „Aeromania” aduce ceva inedit, deosebit și lasă amintiri de neuitat participanților. Cea de-a 12-a ediție se va desfășura în perioada 13-15 iulie pe Aeroportul Tuzla și aduce o serie de noutăți, inclusiv în privința muzicii. Aici, iubitorii de aviație, muzică, recorduri și performanță sunt invitați de Primăria Municipiului Mangalia și Aeroportul Tuzla, la cea mai plină de efecte ediție „Aeromania” de până acum, susțin organizatorii.Acrobațiile care se vor desfășura deasupra plajei din Mangalia, spectacolul de aviație, completat cu multă muzică, un „hangar party”, toate acestea se vor muta la aeroport.Pentru că anul acesta, acordurile chitarelor nu vor mai face sincron cu motoarele avioanelor, concertele sunt programate sâmbătă seara, când vor încheia spectacolul acrobatic cu câteva ore de muzică live, dar și duminică, în ziua destinată picnicului pe aeroport. Pentru cei interesați, intrarea este liberă.Programul debutează vineri, 13 iulie, cu o expoziție de drone și o conferință pe teme de aviație, urmată de un workshop de fotografie Nikon. Sâmbătă, 14 iulie, veți putea urmări un airshow și concerte live coordonate de Mihai Mărgineanu (orele 15.00 - 22.00). Evenimentul continuă duminică, 15 iulie, cu un picnic pe aeroport și zboruri de agrement, toate acestea începând cu ora 11.00. Așadar, sâmbătă, 14 iulie, Mihai Mărgineanu ne va convinge încă o dată că „Aviația dă senzația” și vă va menține în atmosferă cu melodii ca „Melci, scoici, raci”, „Pe sub norii de hârtie” „Paraschivo”. Fost elev al Școlii de pilotaj de la Tuzla, Mărgineanu este de câțiva ani coordonatorul momentelor memorabile de pe scena „Aeromania”.Astfel, la „25 de ani de vechime în câmpul muncii” cum îi place să spună, Mărgineanu își face un „autoportret” în stilul inconfundabil: „Nu fumez, nu mă droghez, nu am stilist și nici PR-ist angajat, n-am tatuaje pentru că am prea multe «cicatrici» din tinerețea agitată și pentru că mi-e groază de ace, n-am garderoba la modă, nu am Facebook pe telefon și îmi place vinul bun”.Ca urmare, aveți o mulțime de argumente să mergeți la Tuzla să redescoperiți un cântăreț, compozitor și actor de excepție.Pe lista artiștilor prezenți la „Aeromania” este și Alex Mușat, tânărul bistrițean care a uimit o țară întreagă cu chitara sa și cu vocea senzațională și care a fost la un pas să câștige în 2016 marele trofeu „Vocea României”. Deși la o vârstă fragedă, Alex Mușat este foarte apreciat pentru talentul său, el fiind așteptat la Tuzla pentru o „sesiune” de blues cântat cu pasiune.În concluzie, mergând la „Aeromania”, cel mai spectaculos show aviatic de pe litoral, veți avea parte de acrobație aeriană, concerte live, standuri de aviație, expoziții de mașini de epocă, de fotografie, concursuri, food court, spații de joacă pentru copii, picnic etc.Nu aveți cu ce să ajungeți până la Tuzla? Aceasta nu este o problemă, deoarece evenimentul se bucură, din nou, de sprijinul RATC. Autobuzele vor pleca pe durata celor trei zile de la gara din Constanța (zona Vaporaș). De precizat că transportul este gratuit, în limita locurilor disponibile, iar programul este doar de la orele 15.00 și 16.00, urmând ca întoarcerea să aibă loc la orele 21.00 și 22.00.