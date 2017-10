Aventura DANAIS continuă cu Ziua Şarpelui

Aventura DANAIS continuă cu Ziua Șarpelui

Pentru că fără trecut nu avem viitor, Danais urmărește protejarea artefactelor, promovarea siturilor arheologice, a culturii și istoriei României. Conform tradiției, Alexie din calendarul popular, serbat în ziua de 17 martie, este considerat a fi patronul tuturor viețuitoarelor care au hibernat în subteran (reptilele, mai ales) sau au stat ascunse sub coaja copacilor (insectele, numite gujulii) și care se trezesc acum la viață. Sărbătoarea cunoscută sub numele de Alexii face parte din același ciclu ritualic de înnoire a timpului calendaristic, în prag de primăvară. Alexiile erau cunoscute și sub denumirea de Ziua Șarpelui.Așadar, aventura Danais intră în primăvară cu o acțiune desfășurată în natură la Capidava, pe malul fluviului sacru al dacilor, Dunărea. Sâmbătă, 15 martie, doritorii de aventură sunt invitați să devină olari pentru o zi, să creeze obiecte din piele, să se aventureze cu barca pe Dunăre. În partea a doua a zilei se vor încinge lupte cu dacii, dar și cu țintele pentru arcași, și uite așa participanții vor călca pe urmele regelui get Dapyx, dar și ale împăratului roman Traian și vor avea parte de experiența unui șantier arheologic. Și asta pe scurt…