„Avem şi noi studii, nu ne mai umiliţi!“

Părinți de la Grădinița nr. 52:

„Avem și noi studii, nu ne mai umiliți!“

Nemăsurată este puterea de îndurare a unui părinte atunci când vine vorba de a nu crea probleme copilului său, fie că este vorba de grădiniță sau școală. De nenumărate ori înghițim în sec și nu ne revoltăm pe față atunci când ni se face o nedreptate sau ni se pare că ni se cere totuși prea mult, pentru că știm că răzbunarea o vom suporta tot noi și copilul nostru. Acesta-i sistemul nerușinat în care trăim. Vrem, nu vrem, am devenit sponsorii principali ai educației românești și aproape imuni în reacții când ni se cere să mai schimbăm o mochetă, un parchet, tabla, jaluzele verticale și lista rămâne veșnic deschisă. Tot din același motiv, de a nu fi considerați cârcotași. Și totuși există o limită! „Vă scriem în numele mai multor părinți nemulțumiți de neregulile pe care le face o directoare dintr-o grădiniță - nr. 52 Constanța -, de doi ani de când a venit ne umilește”. În primul rând, i se reproșează directoarei Liliana Enache faptul că părinții sunt ținuți la ușă, se produce îmbulzeală dimineața și nu pot lua legătura cu educatoarele. Drept argument, ne-a fost invocat un plan de măsuri urgente trimis de ISJ tuturor unităților școlare „În contextul ultimelor evenimente prezentate de mass-media cu privire la acte de violență în care au fost implicați elevi, vă facem următoarele preci-zări (…): Cadrele didactice să verifice cu rigurozitate persoanele care pătrund în unitatea de învățământ, astfel încât în școală să fie prezente doar persoanele care participă la actul educațional direct sau indirect (cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, părinți)”. Noi înțelegem de aici că părinții ar avea voie, dar acceptăm și faptul că cei mici ar trebui să-și capete o oarecare autonomie și să se gospodărească din grădiniță. Se mai vorbește în sesizare că, la înscriere, copiii au fost direcționați la ce grupă hotărăște directoarea și că „de multe ori ne înscrie la grupa pe care o conduce. Dacă am refuzat, nu s-a sfiit să ne umilească!”. Directoarea Enache a negat aceste acuze, afirmând că are grupă pregătitoare și, deci, n-ar avea nevoie de alți copii. „Nu dorim la grupa pe care o conduce, deoarece copiii stau mai mult singuri sau cu îngriji-toarea”, mai precizează părinții. „Promit să nu mai fumez în grădiniță!” Fumatul constituie un foarte regretabil capitol al prestanței cadrelor didactice, care merită o mai atentă reflecție din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, întrucât am fost sesizați că, în unele licee, profesorii ies în pauză și fumează cot la cot cu elevii, dar la locul special amenajat în acest scop. E deontologic? Revenind la sesizarea părinților de la Grădinița nr. 52, ni s-a semnalat faptul că „în timp ce noi ne îngrămădim în hol, din cabinet, acolo unde stă, răzbește un fum peste tot. De când se fumează în grădinițe? Sala aceasta este plină cu produsele lactate”. Ieri, am obținut promisiunea din partea directoarei Grădiniței nr. 52 că nimeni nu va mai fuma în această instituție. Din fericire, la ședința de vineri, 5 iunie, de la Inspectoratul Școlar Constanța, s-a luat decizia sanc-ționării aspre a cadrelor didactice care fumează în instituțiile de învățământ, chiar cu retragerea dreptului de a mai participa la „ridicarea în grad”! Lăudabil, dar trebuie să mai și verifice pe teren acest lucru! Noroc că vine vacanța mare!!!