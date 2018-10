„Avem nevoie de tineri care au curajul să viseze, să spere şi să lupte pentru visele lor“

Prof. univ. dr. Daniela Căprioară, de la Universitatea „Ovidius“:

„Avem nevoie de tineri care au curajul să viseze, să spere și să lupte pentru visele lor“

La acest moment, una dintre cele mai căutate facultăți din cadrul Universității „Ovidius” este cea de Psihologie și Științele Educației. De o săptămână, aceasta și-a redeschis porțile, iar studenții au găsit numai cadre didactice dornice să-i formeze, să-i dezvolte din punct de vedere profesional și mai ales să le asigure, pe viitor, premisele pentru o bună integrare pe piața muncii.„În acest an universitar, am pornit la drum cu toate locurile ocupate la toate cele patru programe de licență (Psihologie, Asistență socială, Psihopedagogie specială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar) și cu 83% din cifra de școlarizare acoperită pentru programele de masterat (Psihodiagnoza personalității, Management educațional și Terapii și compensare în tulburările de comunicare). Acest succes ne motivează și mai mult pentru a oferi experiențe educaționale de înaltă calitate academică, pe măsura așteptărilor celor ce ni s-au încredințat, competitive pe plan național și internațional. Suntem o facultate tânără și, ca orice tânăr, suntem plini de încredere, de entuziasm, de dorința de a reuși și de convingerea că se poate. În 2019, vom aniversa 20 de ani de la semnarea documentului de înființare a Departamentului de Psihologie și de Pregătire a Personalului Didactic din Universitatea «Ovidius» Constanța, devenit ulterior, prin mai multe transformări, Facultatea de Psihologie și Științele Educației”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. univ. dr. Daniela Căprioară, prodecanul responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității.Aceasta a precizat că, de-a lungul timpului, prin zecile de generații de absolvenți în care s-au investit efort, timp, speranță, pasiune, s-a reușit crearea unei imagini pozitive în comunitate și că tinerii s-au îndreptat mereu spre această facultate din convingere și nu la sfatul altor persoane.Profesii complexeMai mult decât atât, profesiile obținute prin programele de studii pe care le oferă facultatea (psihologi, asistenți sociali, psihopedagogi, profesori pentru învățământul primar și preșcolar, manageri școlari etc.) nu sunt deloc ușoare. Ba dimpotrivă, acestea sunt complexe, au cerințe și responsabilități foarte mari și necesită calități, în primul rând umane, deosebite.„Totuși, sunt profesii atrăgătoare și provocatoare, deoarece obiectul muncii îl constituie omul: cel mai complex univers, resursă fundamentală pentru progresul unei societăți. Într-o societate ca a noastră, aflată încă în reconstrucție, absolvenții noștri reușesc să-și găsească, într-o proporție foarte mare, locuri de muncă în domeniile pentru care s-au pregătit”, a completat profesorul.Tocmai de aceea, registrul activităților dedicate studenților lor este foarte bogat și variat și anul acesta: programe de mobilități Erasmus+, care le oferă șansa de a studia temporar în străinătate; activități de cercetare; participări la conferințe și la sesiuni de comunicări științifice studențești; cercuri studențești pe tematici variate și atractive; activități de voluntariat; vizite la diferite instituții de profil din țară; activități extracurriculare organizate în parteneriat cu alte universități din țară; acțiuni organizate de Asociația „Psy” a studenților și masteranzilor din facultate, cu și pentru studenți.Conferință internațională jubiliarăNu în ultimul rând, trebuie amintit evenimentul cel mai important al anului 2019 pentru facultate, și anume organizarea unei conferințe internaționale, o ediție jubiliară, în cadrul căreia facultatea va avea o serie de invitați de prestigiu, de la universități de top în ierarhiile mondiale, dintre care Universitatea „McGill” din Montreal (Canada), cu care au proiecte importante și ambițioase de colaborare pe viitor. Acestea se referă la mobilități studențești pentru studiu și stagii de practică, programe noi de studii, proiecte de cercetare etc.„Tocmai de aceea, pentru toate aceste proiecte avem nevoie de tineri care cred în capacitățile lor, au curajul să viseze, să spere și forța să lupte pentru visele și speranțele lor”, a adăugat prodecanul.