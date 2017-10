Auxiliarele întărâtă spiritele. "Elevii de clasa a V-a, sacrificaţi în ultimii cinci ani!"

Auxiliarele întărâtă spiritele. "Elevii de clasa a V-a, sacrificați în ultimii cinci ani!"

O comisie a Ministerului Educației a finalizat deja proiectul de Metodologie - cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar și proiectul Metodologiei - cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar. Acestea vor fi aprobate prin ordin de ministru, după ce săptămâna viitoare Guvernul va adopta o hotărâre prin care Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) va primi atribuții în domeniul avizării și evaluării auxiliarelor didactice.„Acum câteva săptămâni, am emis acel ordin prin care am interzis utilizarea auxiliarelor în sistemul de învățământ preuniversitar. La baza acestui Ordin stă Legea Educației Naționale care, modificată în 2011, are prevederi clare vizavi de ceea ce înseamnă auxiliarele pe care editurile sau alți actori pot să le introducă în unitățile de învățământ.Astfel, am elaborat cele două proiecte pentru aprobarea auxiliarelor, proiecte care sunt pe site-ul Ministerului Educației Naționale, urmând ca săptămâna viitoare, după aprobarea în Guvern a hotărârii care prevede reorganizarea Consiliului Național de Evaluare și Examinare, cel care va evalua toate auxiliarele din sistemul de învățământ, să semnez aceste ordine”, explică ministrul Educației, Liviu Pop.Potrivit acestuia, măsurile respective erau necesare pentru a pune în concordanță Legea Educației Naționale cu tot ceea ce înseamnă auxiliare și mijloace de învățământ.„Am înțeles semnalul pe care unele edituri, unii actori educaționali, foști miniștri au încercat să le emită în spațiul public, pe diverse canale. Nu vreau să intru mult în această polemică, pentru că nu câștigă sistemul de învățământ. Știu că sunt supărați că anul acesta, pentru prima dată, elevii din clasa a V-a, cei care au fost sacrificați în ultimii cinci ani de zile, au primit manuale sau compendiu, dar nu au avut ghiozdanul plin de auxiliare neautorizate. Pentru că, anul trecut, toate auxiliarele pentru clasa a IV-a au fost neautorizate, vândute în unitățile școlare chiar din vacanța de vară, înainte să înceapă școala, urmând ca manualele să ajungă abia în luna decembrie. Un singur auxiliar a fost aprobat, cel de engleză. Nu intru acum în detalii de ce numai cel de engleză și celelalte nu și nici în detaliile cum au fost ele vândute în unitățile de învățământ nefiind autorizate de MEN, așa cum spune Legea Educației Naționale. De aceea, văzând că unele edituri transmit în unitățile școlare adrese în care spun că au autorizate aceste auxiliare, am emis luni acea notă prin care am spus foarte clar că niciun auxiliar nu este autorizat astăzi”, mai explică Liviu Pop.Ministrul spune că, de săptămâna viitoare, toți cei care au astfel de auxiliare pot să le depună pentru a fi validate și autorizate. „Nu se pune problema să scoatem auxiliarele din unitățile de învățământ, dar, așa cum este normal, trebuie să folosim în unitățile de învățământ doar acele manuale și auxiliare care sunt autorizate de Ministerul Educației Naționale, cel care face politicile educaționale, planurile cadru și programele școlare pe care le emite și pentru care răspunde Ministerul Educației. De aceea, fac un ultim apel la acele edituri care vor să forțeze nota, să se oprească! Ajunge! V-a ajuns, stați liniștiți, puteți fi parteneri corecți ai sistemului educațional, nu parteneri incorecți. Elevii și profesorii din România au nevoie de auxiliare, dar acest lucru îl decide profesorul la clasă, alături de asociația de părinți și Consiliul profesoral, nu alte entități”, avertizează ministrul Educației