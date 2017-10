Autorul „Versetelor Satanice“, afară din concurs

Ştire online publicată Joi, 11 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Scriitorul Salman Rushdie a ieșit din cursa pentru premiul Men Booker 2008, cei șase scriitori care au rămas în competiție fiind Aravind Adiga, Sebastian Barry, Amitav Ghosh, Linda Grant, Philip Hensher și Steve Toltz. Cele șase cărți care au rămas în cursa pentru cel mai prestigios premiu pentru literatură în limba engleză sunt: „The White Tiger”, de Aravind Adiga, „The Secret Scripture”, de Sebastian Barry, „Sea of Poppies”, de Amitav Ghosh, „The Clothes on Their Backs”, de Linda Grant, „The Northern Clemency”, de Philip Hensher și „A Fraction of the Whole”, de Steve Toltz.