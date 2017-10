Autorităţile locale constănţene nu dau 2 bani pe educaţie

Autoritățile locale constănțene nu dau 2 bani pe educație

Peste 206 acțiuni sunt organizate, în această săptămână, pe raza județului Constanța, ce fac parte din agenda celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Național al Șanselor Tale, în timp ce, la nivel național, și-au anunțat participarea 42 de inspectorate școlare, cu un număr de peste 400 instituții și unități de învățământ din mediul urban și rural, din 170 de localități.Istoricul acestei acțiuni care a debutat, ieri, la Pavilionul Expozițional din Constanța, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, inspector general în MECST Niculae Cristea, începe încă de acum 20 de ani, în Europa, cu o inițiativă în Marea Britanie privind „O săptămână de educație a adulților”.„În anul 2000, s-a raliat și România, prin Ministerul Educației, pe un program desfășurat de Asociația Universităților Populare din Germania. Un proiect care a dezvoltat un târg de oferte educaționale care, treptat, s-a transformat în ani, datorită faptului că s-au terminat banii și din 2006 am avut sarcina să începem să organizăm fără a avea bani din proiect, fără o susținere financiară, dar cu foarte multă minte. Voi propune astăzi ca această săptămână să se întâmple în perioada 14-20 decembrie, adică înainte de vacanța de iarnă care este cea mai prolifică și benefică. Anul acesta, subiectul propus de Comisia Europeană în cadrul Anului european al îmbătrânirii și al solidarității între generații dă foarte bine, pentru că vrem să vedem cum generații diferite percep același lucru - educația. Considerăm că este nevoie de ceva în afara cadrului formal. Sunt foarte impresionat de numărul de acțiuni de la Constanța, care sunt foarte diverse și pe o paletă foarte largă. Sunt curios dacă din partea organizatorilor, a gazdelor, va veni cineva de la Primărie care să ne arate că este interesat de educație. Va veni cineva de la Consiliul Județean să ne arate că este interesat de educație? Nu putem să fim interesați numai noi”, ne-a declarat Niculae Cristea.La deschiderea oficială de ieri, ca de obicei, din partea Primăriei și a Consiliului Local Constanța a fost prezent viceprimarul Decebal Făgădău, unicul reprezentant al administrației constănțene care își face timp să participe la acțiunile inițiate în școlile, liceele și universitățile constănțene. În rest, o nepăsare crasă, că doar educația nu aduce profit, ci mai multă pagubă. Surprinzător, nici fețele politice aflate în plină campanie electorală nu și-au mai făcut simțită prezența. Nu că am fi dus dorul discursurilor populiste și fățarnice.Impresionantă a fost, în schimb, prezența staff-ului Universității „Ovidius”, puternic ancorată în desfășurătorul acestei săptămâni cu acțiuni dintre cele mai diverse și interesante.Un moment artistic deosebit a fost oferit de elevii secției coregrafie a Colegiului Național de Artă „Regina Maria”, îndrumător prof. Carmen Chilea.Festivalul Național al Șanselor Tale se adresează unui public larg cu o bogată ofertă de activități educative, culturale, sportive, precum și de formare de-a lungul vieții: seminarii, lectorate, mese rotunde, „zile ale porților deschise”, organizarea de târguri pentru locuri de muncă în cooperare cu AJOFM, diseminarea exemplelor de „bune practici”, expoziții, audiții muzicale, amenajarea unor puncte tematice de informare, consiliere, vizite la muzee, biserici aparținând altor culte decât cel al participanților, spectacole, concursuri, lansări de programe, lansări de carte, voluntariat etc.Spre exemplu, răsfoind programul activităților, am putut observa că sunt implicați ca parteneri, pe lângă profesori sau agenți economici, foști și actuali elevi, chiar și părinți ori bunici, polițiști, jandarmi, Liga Navală, Societatea Română de Cruce Roșie-filiala Constanța.Vă vom ține la curent cu evenimentele mai importante ale acestei săptămâni.