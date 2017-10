"Autodenunţ" şocant al unei profesoare de limba română: "Nu voi respecta nici viitoarea programă"

6

Avandardist ? Nu. Normal si uman, DA!

Cati dintre cei care ati comentat ati avut sau aveti un copil care a dat sau va da examenul de bacalaureat ? Ati discutat vreodata cu copiii vostri despre materiile predate la scoala? Ati aflat cu stupoare oare ca urasc sau nu pot sa invete pe de rost caiete si carti intregi la literatura, pagini fara fond care redau doar opinia altora (toti decedati de altfel, critici din alta lume decat cea contemporana) despre o tema si nu isi pot exprima propria opinie doar pentru ca profesorul nu cunoaste decat varianta pe care le-o dicteaza din suportul de curs pe care l-a pastrat din facultate ? Asta inseamna educatie ? Asta inseamna cultura ? Apreciez curajul doamnei profesoare de a lasa libertate de exprimare copiilor, de a le stimula inteligenta si nu de a-i tine in continuare in incultura. Nici nu conteaza daca autorul e roman sau strain, conteaza ca invata si nu ca tocesc! Da, in continuare sistemul de invatamant promoveaza materii inutile uneori sau neinteresante pentru anumite profile, copiii nostri incheie un ciclu de invatamant cu informatii care doar pe foarte putini o sa-i ajute in viata. Gramatica limbii romane si lectura pot fi mai de folos decat memorarea unor texte de neinteles pentru copilul modern (si nu vorbesc despre faptul ca unii copii isi petrec timpul stand mai mult pe telefon si pe laptop decat invatand), care vrea mai mult, vrea deschidere si vrea sa conteze si parerea lui. Din pacate insa, abordarea doamnei profesor va avea repercusiuni doar asupra elevilor care vor sustine examene depasite, la finalul clasei a VIII-a sau a liceului. Programa e aceeasi, mentalitatea celor care o aproba e aceeasi, aproape nimic din ce se invata acum la scoala nu e adaptat la realitatea vietii si a pietei muncii. FNAP ar trebui sa sustina interesul copiilor care vor trebui sa isi aleaga o meserie intr-un final. Profesorii ar trebui sa aiba si ei ceva de spus, chiar daca le va fi greu unora dintre ei sa isi reorganizeze materia, stilul, metoda. Pana la urma, ce este mai important decat copiii nostri ?