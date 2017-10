Aurelia Lăpuşan prezintă "Istoria unui ziar constănţean"

2

Cartea Facerii sau Geneza-dovezi istorice

In unele comentarii facute de mine la adresa pesedeului/guvernului/primarului rosu,am folosit termenul de "bolsevici/bolsevic".Multi au crezut ca exagerez,ca sunt sunt rautacios. Cititi doar cateva randuri din Nr.12/Anul 1(poza de mai sus) ca sa ne lamurim impreuna.Sa precizam ca la sfarsitul lunii august 1944 bolsevicii/rusii au intrat in Bucuresti.Ne aflam la data de 19 septembrie 1944,la doar cateva zile dupa ocupatia sovietica.Aveti in fata(vezi poza) o dovada despre "Facerea lumii" bolsevice sau inceputul stalinizarii Romaniei.Discursul folosit de comunistii romani,in urma cu 70 de ani,este aproape identic cu discursul neobolsevicilor de azi.De exemplu,sa lamurim ce inseamna "epuratia". In limbajul de azi,epuratia inseamna "debasificarea" Romaniei sau schimbarea sefilor la deconcentrate.Regimul Basescu va fi demolat "caramida cu caramida" a spus Victor Ponta.Asta inseamna "epuratia".Bolsevicii nu au acceptat niciodata existenta unui partid de opozitie,ei nu au inteles niciodata ce inseamna dialogul social.Cine s-a opus bolsevicilor a fost numit legionar , nazist(vezi textul din ziar),bandit,golan.Azi,cine nu simpatizeaza cu pesedistii sunt calificati la fel.Mazare ne sugereaza ca Iohannis este nazist.Adrian Severin este mai explicit.Ultimile alegeri inseamna un amestec al "puterilor straine care doresc sa controleze tara".Si din nou sunt invocati dusmanii poporului: "grupari si forte fascistoide si legionare",puteri strine au executat o lovituria de stat in noiembrie 2014.Sa ne traiesti Adriane ,pune tunurile pe fascisti ! Dupa 70 de ani de comunism si de tanzitie,nimic nou in discursul politic romanesc.Daca citim mai departe in ziarul din septembrie 1944 observam ca bolsevicii dau vina pe regimurile anterioare,ca si azi:"denuntati pe profitori"(sindicatele agricole infiintate in 1912).Draga Cuget Liber,am rugamintea sa ne mai dai cateva pagini din Facerea lumii bolsevice si pesediste din Romania.