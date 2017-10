Aur constănţean la Naţionalele de Matematică şi Engleză

2

olimpiade

Pentru corecta informare a jurnalistului si a “generalului” inspectoratului, care se pare ca nu sunt informati in totalitate: la matematica primesc medalii de aur, argint si bronz jumatate dintre participanti (cam 40 de elevi din 80). Vezi http://www.onm.isjbrasov.ro/rezultate.html La celelalte discipline, se situeaza pe podium doar primii trei, iar mentiuni se mai dau inca la 4 sau maxim 5 elevi. In aceste conditii... este nedrept ca eleva de la istorie care a luat mentiune sau ceilalati de la alte discipline care sunt in primii 10 sau chiar in primii 20 sa fie bagatelizati, doar pentru ca ministerul tripleaza numarul de participanti la nationala de la matematica si da medalii la mai mult de jumatate dintre participanti