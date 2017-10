AUDIO - Debut spectaculos, în Italia, într-o operă a lui Mozart, al artistului constănţean George Palcu

AUDIO - Debut spectaculos, în Italia, într-o operă a lui Mozart, al artistului constănțean George Palcu

Fiecare om are menirea lui pe lume. Unii dintre noi găsim mai ușor ceea ce ne caracterizează, alții mai târziu, nefericiții - niciodată. Dar sigur ați întâlnit cazuri (excepționale, într-adevăr) în care v-ați spus: „Omul ăsta este făcut pentru așa ceva!” și pe care nu l-ați vedea nici în ruptul capului într-o altă postură. De cele mai multe ori descoperim asta în cazul artiștilor, pentru că domeniul respectiv este cel care „atinge” sufletul cu o atât de mare emoție, așa cum, poate, doar iubirea o mai poate face. Asta se poate spune și despre George Palcu, un tânăr artist constănțean, care în momentul de față își trăiește visul, căci a debutat, ca bariton, în opera „Cosi fan tutte”, a lui Wolfgang Amadeus Mozart, la Padova - Italia. În urmă cu un an și jumătate vă scriam despre George Palcu, tânărul cu un talent extraordinar, din județul Constanța, care este pe cale să cucerească Italia. La acea vreme consemnam că pe site-ul Youtube a apărut înregistrarea unui minispectacol susținut de artist, în compania sopranei Giulia Della Peruta, în „Duetto della mosca“, din piesa „Orfeo all Inferno”, de Jacques Offenbach. În videoclipul postat pe site-ul amintit spectatorii erau vrăjiți de vocea, talentul și interpretarea scenică a lui George. Iată că ziua cea mare a venit. După șapte ani de studii în Italia, baritonul George Palcu a debutat, la data de 18 octombrie, în opera „Cosi fan tutte”, a lui Wolfgang Amadeus Mozart, sub bagheta lui Claudio Desderi, la Padova - Italia. Reprezentația, care a urmat celor opt luni de repetiții și pregătiri asidue, a însemnat un real succes, ridicând în picioare cei peste 200 de spectatori aflați în sala Teatrului Auditorium din orașul Padova, iar ropotele de aplauze parcă nu se mai opreau. Spectacolul a fost un succes de la un capăt la altul și o încununare, în ceea ce îl privește pe George Palcu, a aproape două decenii de pregătiri asidue și de cizelare continuă a talentului său nativ. A câștigat în mai multe rânduri concursul de romanțe „Crizantema de Aur” George Palcu s-a născut la data de 10 septembrie 1974, în localitatea Tuzla. A făcut liceul la Techirghiol, în 2000 a urmat, un an, Conservatorul din Constanța, avându-l ca profesor pe Cornel Solovestru, iar în 2003 a intrat la Conservatorul din Udine - Italia. A absolvit studiile cu nota 8,50, având-o ca îndrumătoare pe Elisabetta Lombardi. Cei care frecventează Catedrala Romano-Catolică din Constanța l-au putut asculta frecvent, ani la rând, în corul bisericii. Harul cu care a fost înzestrat și plăcerea de a cânta l-au determinat, oricât de greu i-a fost și oricât de multe sacrificii a făcut, să meargă mai departe. În primă fază, el a luat ore de canto în particular, a participat la mai multe concursuri ori spectacole în țară, a câștigat, în mai multe rânduri, concursul de romanțe „Crizantema de Aur“, de la Târgoviște, a fost prezent în emisiuni televizate alături de alți artiști constănțeni și naționali cunoscuți. În Italia a cântat în mai multe concerte organizate de asociații culturale la Latisana, Sapada, Tavagnacco, Udine, Camino al Tagliamento și altele. A făcut două cursuri de lider și operetă cu Sonia Dorigo și Walet Coppola. A urmat totodată două „master class” de canto cu Alexandro Corbelli și Francesca Scaini. De asemenea, a participat la audiții pentru roluri de operă la San Remo, Lugano și Livorno. George Palcu: „Încununare a unui vis” În exclusivitate pentru ziarul „Cuget Liber”, George Palcu a declarat, la puțin timp de la debutul multașteptat: „Având în vedere faptul că opera «Cosi fan tutte» este una dintre cele mai dificile opere scrise de Mozart, consider că este un bun început. Faptul de a fi român, dar de a lucra cot la cot cu italienii, vorbind limba lor aproape perfect, pentru mine repre-zintă o încununare a unui vis pe care cred că mulți cântăreți români îl au. Sunt multe lucruri de spus, mai ales în privința eforturilor, din toate punctele de vedere, care vin implicate în această realizare. O bună prietenă româncă, Sorina Soescu (n.r. - medic constănțean), îmi spunea odată că «atunci când îți dorești ceva tot universul complotează ca să ajute». Așa cum o mamă duce în pântec până la ultimul moment propriul prunc așteptând, dar și pregătindu-se pentru această mare emoție, așa se întâmplă și cu noi, artiștii, când debutăm într-o operă nouă. Orice operă sau piesă de teatru pe care o interpretăm - vorbesc de un rol anume dintr-o operă - necesită un timp destul de lung de pregătire din punct de vedere al părții pe care o interpretăm ca muzică și text, dar și din punct de vedere al abordării psihologice a rolului. Rezultatul este mereu o necunoscută. De ce spun asta? Pentru simplul fapt că muzica, din păcate, este judecată pe moment. Ea nu este ca pictura, pe care o poți interpreta spunând că poate autorul a vrut să picteze cu un anumit tip de culoare, pentru a exprima o anumită stare de spirit. În ceea ce privește muzica - în cazul meu opera - ea este judecată de public, dar și de critici pe moment. Cum se spune: «Văzut, plăcut, cumpărat!». Ceea ce mă face să cred că debutul meu în «Cosi fan tutte» a fost un mare succes este faptul că publicul nu se oprea din aplauze, iar la sfârșit nu am simțit decât o stare de euforie care sper să se repete cât mai curând”. Suntem siguri că acesta este un prim succes dintr-o serie foarte lungă care-l așteaptă pe viitor și că va demonstra, acolo, printre străini, că românii sunt în stare să transmită și un altfel de mesaj lumii întregi, nu doar pe cel al „proscrișilor”. Cel al talentului, al muncii, al perseverenței, al dedicării față de profesie și artă, față de frumos în general.