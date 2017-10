Au scăpat de testele naţionale

Au scăpat de testele naționale

Gata! Este oficial. Absolvenții clasei a VIII-a nu vor mai susține la finele anului școlar teste naționale. Anunțul a fost făcut în cursul zilei de ieri de către ministrul Educației, Cercetării și Tineretului, Cristian Adomniței. Acesta a precizat că, începând cu anul școlar 2007-2008, adică anul care va debuta pe 17 septembrie 2007, nu se vor mai da teste naționale. Pentru elevii care vor intra în această toamnă în clasa a VIII-a, la începutul lunii septembrie va fi emis un ordin de ministru prin care testele naționale vor fi eliminate. Accesul elevilor în clasa a IX-a se va face în funcție de mediile obținute la cele trei sau patru (în cazul minorităților) teze cu subiect unic, plus media generală a clasei a VIII-a. De asemenea, metodologia de trecere a absolvenților din clasa a VIII-a într-a IX-a se va publica la începutul noului an școlar. Bacalaureatul rămâne la fel, deocamdată Potrivit purtătorului de cuvânt al MECT, Daniel Tomoni, numai sistemul de admitere în clasa a IX-a se va schimba, metodologia de susținerea a examanului de bacalaureatul fiind asemănătoare cu cea de anul acesta. „Bacalaureatul va avea același număr de probe orale și scrise ca și în acest an. Metodologiile pentru testele naționale, precum și cele pentru tezele cu subiect unic vor fi aprobate de minister până la sfârșitul lunii", a precizat și Liliana Preoteasa, director în cadrul MECT. Până anul acesta admiterea în clasa a IX-a se făcea pe doar baza rezultatelor de la testele naționale. Renunțarea la susținerea examenului de la finele clasei a VIII-a ar putea, totuși, atrage după sine introducerea, la unele licee de elită, a testului de admitere.