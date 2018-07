Au renunţat la examen, ca să nu se facă de ruşine! Sute de profesori s-au retras din cursa pentru un post la catedră

Au renunțat la examen, ca să nu se facă de rușine! Sute de profesori s-au retras din cursa pentru un post la catedră

Ieri, a fost o zi grea pentru sute de viitori profesori care s-au înscris la concursul pentru ocuparea unui post în învățământ. Concursul a început la ora 10, iar subiectele elaborate de Ministerul Educației Naționale le-au pus la încercare toate cunoștințele.Unii nici măcar nu au mai ajuns la examen, alții s-au retras în timpul probei scrise.„A fost foarte greu. Am terminat anul acesta Facultatea de Istorie și am zis să mă înscriu la concurs pentru o catedră la o școală gimnazială. Dar nu mă așteptam să fie așa de greu examenul. Subiectele mi s-au părut foarte dificile. Nici măcar nu știam foarte bine cum să le abordez. Eu nu prea renunț, dar am realizat că, fiind primul concurs de acest gen, nu am experiență și prefer să nu îl consider un eșec, ci o lecție din care să mă pregătesc mai bine pentru anul următor”, ne-a declarat o candidată care a ieșit din examen în primele 40 de minute.De altfel, potrivit statisticilor Inspectoratului Școlar Județean Constanța, la proba de ieri s-au înregistrat 150 de absenți și 95 de retrași din motive personale. Practic, mai mult de un sfert din cei 935 de candidați înscriși au renunțat înainte de a intra în „lupta” pentru un post la catedră. Rezultatele vor fi afișate marți, 17 iulie, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrele de concurs. În aceeași zi, dar și a doua zi, până la ora 15, candidații nemulțumiți au posibilitatea de a contesta notele obținute. Rezultatele finale vor fi apoi făcute publice, marți, 24 iulie.Candidații trebuie să obțină mininum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, adică pentru un post de titular, și minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială în profilul postului pentru angajarea pe perioadă determinată, adică pentru suplinire.Posturi multe, candidați puțini…Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în data de 25 iulie.În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice de predare vacante a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul național și au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.În total, la nivelul județului Constanța, sunt disponibile 2.283 de locuri, dar mai puțin de 10 la sută sunt pentru titulari.„1.376 de posturi sunt în mediul urban, din care vacante 1.065 și 311 rezervate, iar 907 sunt în mediul rural, din care 807 vacante și 100 rezervate. Pentru titularizare, sunt 208 posturi, 132 în unități de învățământ din mediul urban și 76 în mediul rural. Iar pentru suplinire, sunt 1.664 de posturi, 933 în urban și 731 în rural. Din acestea, 663 sunt complete și 1.001 incomplete”, explică inspectorul școlar general, prof. Gabriela Bucovală.Potrivit acesteia, cele mai multe posturi sunt pentru învățătoare și educatoare, dar preponderent în școli și grădinițe din mediul rural. Pentru limba română este disponibil un singur post, în mediul rural, iar pentru matematică, șase posturi, dintre care patru în urban.