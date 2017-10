Au început înscrierile peliculelor româneşti pentru Festivalul Internaţional de Film Experimental

Au început înscrierile peliculelor românești pentru Festivalul Internațional de Film Experimental

Pana la 30 august, organizatorii Festivalului Internațional de Film Experimental București caută cele mai îndrăznețe și inovative experimente vizuale românești în vederea includerii în programul celei de-a șasea ediții a evenimentului. Filmul înscris trebuie să fi fost produs în ultimii trei ani, iar durata acestuia să nu depășească 40 de minute. Sinopsis, echipă, distribuție, detalii tehnice, intenție regizorală, cronici, menționarea participării la alte festivaluri și premiile obținute, dacă este cazul, alături de imagini din film și bio-filmografia regizorului toate aceste date trebuie sa contina filmul. Filmele românești selectate vor fi incluse fie în competiția internațională, fie în panorama românească. Selecția în cadrul festivalului oferă în mod particular posibilitatea ca filmul să fie vizionat de curatori și selecționeri de top din zona cinematografului de avangardă internațional. Creat sub patronajul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică București (UNATC) și al Universității Naționale de Arte București (UNArte), cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (CNC), Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) este un eveniment necomercial cu orientare educațională, dedicat experimentului în cinema și arta vizuală. BIEFF susține creațiile inovatoare, atât la nivel conceptual și tematic, cât și formal și stilistic, și artiștii cu viziuni profund personale asupra realității contemporane, care, în același timp, explorează cu îndrăzneală limitele limbajului cinematografic. Acest festival este primul eveniment din România care promovează zona de graniță dintre cinema și artele vizuale, oferind expunere unor artiști vizuali proeminenți prin poziția lor, ale căror lucrări sunt de obicei prezentate în muzee și galerii de artă și doar rareori în săli de cinema.Printre partenerii Festivalului Internațional de Film Experimental București se numără câteva dintre cele mai importante evenimente de profil și instituții din sfera cinema-ului de avangardă și a artelor vizuale: Quinzaine des Réalisateurs - Festivalul de Film de la Cannes, Berlinale Forum Expanded, Centrul Pompidou, Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam, IDFA Festivalul Internațional de Film Documentar din Amsterdam, Festivalul Internațional de Scurtmetraj Oberhausen, Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, EYE Film Institute Netherlands și Cinedans - Dance on Screen Festival Amsterdam, fiecare aducând la București o selecție de filme inovatoare multipremiate din programele lor din ultimii ani.La edițiile precedente ale BIEFF au participat, printre alții, Christophe Leparc (Managing Director al Quinzaine des Réalisateurs, Festivalul de Film de la Cannes), Jonathan Pouthier (Cinema Programmer al Centrului Pompidou), Hilke Doering (directoarea competiției internaționale a Festivalului de Film de la Oberhausen), Sergio Fant (selecționer al Festivalului de Film de la Locarno), Peter van Hoof (șeful comitetului de selecție pentru scurtmetraje al Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam) și Miguel Valverde (codirector al Festivalului Internațional de Film Independent de la Lisabona).