Au început înscrierile la şcoala profesională privată a Fundaţiei „Nejloveanu“

Au început înscrierile la școala profesională privată a Fundației „Nejloveanu“

Începând cu această săptămână și până pe 31 august, Fundația Ing. Nejloveanu Niculae - maestru în arta culinară, prin Liceul de gastronomie, restaurante și hoteluri, primește înscrieri pentru elevii de clasa a IX-a interesați să urmeze cursurile școlii profesionale de bucătari și ospătari. În baza ordinului 3168 din 3 februarie 2012 a Ministerului Educației, care prevede reînființarea școlilor profesionale de doi ani, de stat și particulare, Fundația pune la dispoziție celor interesați 28 de locuri pentru calificarea bucătar și 28 de locuri pentru calificarea ospătar. „Prima școală profesională privată din țară își dorește să stabilească cu agenții economici constănțeni interesați contracte de colaborare, elevii putând lucra după primul an de pregătire. Vom face o selecție prin testarea aptitudinilor gastronomice, viitorii absolvenți fiind și beneficiari ai unui atestat internațional de la SEPROC Paris, cu condiția să obțină media peste 8 după cei doi ani de școlarizare”, a declarat ing. Niculae Nejloveanu.Fundația Ing. Nejloveanu Niculae pune la dispoziție dotări la nivel european, studiul fiind făcut în laboratoare specializate, cu profesioniști aduși din Franța, cu care aceasta are semnat un parteneriat de colaborare.Pentru calificarea bucătar, prețul cursului pe an este de 2.500 lei, iar pentru specializarea ospătar tariful este de 3.000 lei.Persoanele interesate îl pot contacta pe directorul prof. Marin Năstase la telefon 0744.588.639 sau la adresa de mail finn62920@gmail.ro.