Au început înscrierile în competiția care pregătește liceenii să devină programatori de succes

Liceenii au șansa de a învăța bazele celui mai utilizat limbaj de programare din lume, Java, într-un mod distractiv și interactiv și să fie recunoscuți pentru efortul lor, cele mai bune proiecte fiind premiate.





„Competiția atrage de la an la an tot mai mulți elevi participanți tocmai prin oportunitatea pe care o oferă. Încă de pe băncile școlii acești elevi au oportunitatea de a-și descoperi pasiunea pentru programare, de a învăța și de a pune în practică noțiunile teoretice, totul sub îndrumarea unui profesor”, explică Alin Chiriac, reprezentantul Adfaber.





Elevii își pot înscrie echipa în competiție și pot încărca proiectele până pe data de 22 februarie 2021. Echipele înscrise în competiție trebuie să fie formate din doi elevi din clasele IX - XII și un profesor coordonator.





„Pot spune că această competiție mi-a oferit oportunitatea de a mă autodepăşi, de a învăța un nou limbaj de programare şi de a pune în practică diferite concepte. Pasiunea pentru programare am descoperit-o spre finalul clasei a 10-a, cu toate că de mic am fost atras de tehnologie și de inovații; astfel încât în prezent am ajuns să îmi doresc o carieră ca software developer”, mărturiseşte câştigătorul competiţiei Greenfoot 2020, Alexandru – Gabriel Turcu.





Anual, în competiție se înscriu sute de participanți, elevi care își doresc să aplice într-un mod practic noțiunile dobândite în cadrul orelor de informatică.





Competiția Java - Programează în Greenfoot, una dintre cele mai așteptate competiții de programare, a dat start înscrierilor în noul sezon. Organizată anual de Adfaber și sponsorizată de Oracle Academy, competiția reprezintă o oportunitate inedită pentru toți elevii de liceu pasionați de programare orientată pe obiect.