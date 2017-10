Au fost reluate negocierile pentru „Cumințenia Pământului”

Ştire online publicată Joi, 05 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Culturii și Identității Naționale, Lucian Romașcanu, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că se încearcă expunerea sculpturii „Cumințenia Pământului” în Sala „Brâncuși”, înainte de luna februarie, când va expira contractul de custodie a acesteia semnat cu Muzeul Național de Artă al României (MNAR). El a precizat că au fost reluate negocierile în privința lucrării de artă, urmând să mai fie efectuate evaluări de către experți, după ce suma de 5 milioane de euro, stabilită la cea mai recentă evaluare, a fost contestată de proprietari, scrie News.ro.Ministrul a spus, întrebat de ce sculptura se află în continuare în depozit la MNAR, că problema este asigurarea lucrării de artă, care este foarte scumpă și pentru care muzeul nu ar avea buget.„Sala Brâncuși se reamenajează. Cred însă că din această lună va fi deschisă. Există o singură problemă în ceea ce privește "Cumințenia Pământului". Este vorba de asigurarea ei, care este extraordinar de scumpă și pentru care MNAR înțeleg că nu a avut buget. Încercăm să rezolvăm această chestiune și până în februarie când expiră contractul de custodie cu muzeul să o putem expune în Sala Brâncuși. Nu este interzisă publicului, este într-un depozit. Nu este expusă. Nu e o interdicție explicită”, a spus Lucian Romașcanu.„Din ultimele discuții pe care le-am avut cu conducerea interminară din MNAR - această lucrare va fi expusă. Sigur, e total neplăcut să ai un asemenea tezaur la tine și să nu îl expui. S-a schimbat și conducerea MNAR. Vom organiza concurs pentru cine va fi definitiv”, a adăugat ministrul.El a precizat că au fost reluate negocierile pentru această lucrare de artă, urmând să fie reevaluată.„Am reluat negocierile pentru «Cumințenia Pământului». Nu sunt încă decât niște faze premergătoare. În discuția cu moștenitorii am căzut de acord urmând să continuăm pe acest drum să existe o nouă evaluare de experți ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, n.r.). Un expert numit de dumnealor, un expert numit de Ministerul Culturii, astfel încât să ajungem la o valoare finală. La sfârșitul evaluării statul va decide dacă își exercită sau nu dreptul de preempțiune”, a spus Lucian Romașcanu.„Eu îmi doresc, deși nu îmi dau seama cât poate fi de fezabil, să reușim închiderea acestor negocieri până la închiderea anului, astfel încât acei bani să îi putem folosi. Dacă nu vom putea face acest lucru, conform hotărârii de guvern, ei trebuie rambursați. Există niște costuri legate de rambursarea acestor bani - sunt aceste comisioane bancare și așa mai departe, care trebuie să fie prinși în buget. Avem două variante: prima variantă este să facem o ordonanță de urgență astfel încât să punem în buget această sumă, fie să așteptăm rectificarea din noiembrie, când vom aloca banii pentru comisioane. Colegii mei de la departamentul economic sunt în discuții cu absolut toți cei care au intermediat donațiile - bănci, operatori de telefonie mobilă și așa mai departe. Avem cred soluții pentru rambursarea tuturor banilor”, a spus ministrul.Lucian Romașcanu a mai spus că este necesar să fie pus prețul corect pe „Cumințenia Pământului”, acesta fiind afectat de faptul că lucrarea are limitări din punct de vedere al circulației.Ministrul a amintit că au existat evaluări profesioniste cu evaluatori de la Ministerul Culturii care au ajuns la valoarea de 5 milioane de euro pentru Cumințenia Pământului. „Proprietarii au spus că 5 milioane de euro este o valoare mult prea mica față de 17/18/20 de milioane de euro, cât sunt evaluări internaționale”, a precizat el.„Eu îmi doresc ca acei bani să îi folosim. E greu să pui preț pe ceva inestimabil. Totuși, se face comerț cu artă și trebuie să punem prețul corect pe care această operă, în condițiile în care se află ea - este tezaur în România, nu poate fi exportată, are anumite limitări din punct de vedere al circulației. Asta afectează prețul, și vrem să avem prețul corect restatutat de niște evaluatori. Există evaluări pe care le-au contestat proprietarii și pentru care nu vor să dea curs în acest moment tranzacției acelei valori de 5 milioane de euro. Le mai facem, vedem”, a mai spus ministrul.Proprietarii sculpturii „Cumințenia Pământului”, Paula Ionescu și Alina Șerbănescu, au acceptat, în martie 2016, suma de 11 milioane de euro pentru lucrare și termenul de 31 octombrie, care a fost recent prelungit pentru 30 noiembrie, pentru a primi banii pe care statul român a decis să îi plătească pentru lucrarea lui Constantin Brâncuși.Guvernul României a propus ca achiziția operei lui Constantin Brâncuși să se facă printr-un efort comun al statului român și al cetățenilor: suma de 5 milioane de euro a fost alocată de Guvern și era nevoie ca 6 milioane de euro să fie colectate prin intermediul contribuțiilor voluntare ale persoanelor private și juridice.Peste 100.000 de donatori au participat la campania de subscripție națională „Brâncuși e al meu”, menită să susțină cumpărarea de către statul român a sculpturii „Cumințenia Pământului”, iar suma strânsă până pe 30 septembrie, ziua în care conturile deschise la mai multe bănci pentru donații au fost închise, a fost de 1.163.032 de euro.