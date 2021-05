Au fost odată în bănci, iar astăzi contribuie la înalta performanță a Colegiului „Mircea cel Bătrân”

Dar fără ei, dascălii care ieri s-au aflat în bănci, iar astăzi contribuie la înalta performanță nu s-ar fi putut spune cu atâta mândrie „MEREU ÎN SLUJBA FORMĂRII ELITEI”. Sunt nume care nu mai au nevoie de vreo prezentare...







Prof. Ion Băraru, catedra de fizică: „A trecut puțin peste o jumătate de secol de când am terminat studiile la acest liceu. Am pășit cu naivitate în viață și am hălăduit în fel și chip, cu învățarea ca stare de spirit. Până când am ajuns din nou la școală, la școala mea, pentru a încheia socotelile. Am petrecut o viață învățând și învățând, și aș mai învăța iar și iar. Am trecut prin cele mai frumoase clipe din viață în preajma școlii, la mulți ani Doamna mea! La aniversare îți urez să supraviețuiești temerar, acum, când educația trece prin cea mai neagră perioadă de când eu am început să pricep, deși unii spun că desfășurăm proiectul «România educată», să te ridici curată și puternică, să participi la neantizarea prostocrației care, vremelnic, s-a pus de-a curmezișul istoriei”.



Prof. Sanda Oprea, catedra de fizică: „Sunt onorată că am absolvit acest liceu și că am contribuit, ca profesor, la prestigiul acestuia. Am apreciat calitatea educației pe care am primit-o ca elev și... am dorit să ajung profesor aici pentru a putea face ceva... să aduc olimpici internaționali liceului «Mircea». Mă bucur că am deschis calea multor elevi către înaltă performanță. Și... pe mulți dintre ei... i-am învățat și altceva... Să iubească mișcarea, muntele, oamenii!”.



Prof. Gabriela Constantinescu, catedra de matematică: „Pentru mine, elevul mircist de ieri, profesorul mircist de azi, reprezintă o dublă ipostază în educație, dar și în viață, două perspective armonios corelate, contopite în același destin. Pe de-o parte educația pe care am primit-o în băncile liceului «Mircea cel Bătrân», premisă a reușitei și a excelenței, dar și definitorie pentru viitorul meu. Atunci am învățat să învăț pentru mine, mi-am format și dezvoltat o cultură generală armonioasă și mi-am conturat pasiunea pentru matematică. Totul a fost posibil sub îndrumarea și încurajarea constantă a unor profesori devotați și foarte bine pregătiți. Pe de altă parte, astăzi, educația pe care o ofer mai departe noilor generații, cu dăruirea pe care am primit-o cu ani în urmă, în aceleași clase ale Colegiului Național «Mircea cel Bătrân». Resimt din plin acum împlinirea profesorului care formează acolo unde a fost format, care educă acolo unde a fost educat, care urmează și luminează mai departe calea deschisă de dascălii săi. Încerc, cu fiecare clipă petrecută la catedră, să transmit mai departe elevilor mei dragostea și pasiunea pentru matematică, dar și pentru cunoaștere, pentru raționament, pentru performanță în general, precum și dorința de a fi bun și de a face bine ceea ce îți place. Se ajunge astfel la un nivel la care foști și actuali elevi și profesori, ne identificăm toți în mod esențial și cu multă mândrie unei adevărate stări de spirit mirciste”.



Prof. Florian-Aurelian Gache, catedra de matematică: „În 1988 am absolvit Liceul «Mircea cel Bătrân» (LMB), împreună cu doi colegi de clasă: Claudia Niță (Dobrin) și Nelu Chichirim. Eu și Nelu Chichirim suntem acum colegi la Catedra de matematică a actualului Colegiu Național «Mircea cel Bătrân» (CNMB), iar Claudia Dobrin, după ce a predat fizică la CNMB, ține acum lecții minunate, acolo sus, în lumea plină de Lumină a îngerilor. Ne este așa de dor de ea, mai ales acum la ceas aniversar! Ce poate fi mai onorant decât să predai matematică la școala pe care ai absolvit-o, școală care a fost mereu «Școala Olimpicilor»! Să duci mai departe moștenirea centenară și măiestria profesorilor care te-au format. Amintesc aici doar pe domnul meu profesor de matematică Ioan-Mircea Popovici, care la începutul clasei a XII-a mi-a scris pe caietul de lucru: «Per aspera ad astra», acest motto după care m-am ghidat mereu în viață. Mulțumesc cu profund respect tuturor maeștrilor care ne-au format! La mulți ani, CNMB! La mulți ani, mirciști! Faceți ca această minunată poveste să fie fără sfârșit!”.



Prof. Anca Bocioagă, catedra de limba germană: „Despre anii de liceu petrecuți la Colegiul «Mircea cel Bătrân» pot scrie doar, emoția nu mi-ar permite să rostesc atâtea cuvinte. Cei patru ani de liceu sunt o parte extrem de importantă din viața mea, deoarece Colegiul, prin toți dascălii săi, și-a pus atât de puternic amprenta asupra mea, în sensul în care m-a format încă de la bun început, mi-a influențat pozitiv viața și cariera. Aici am avut norocul să fiu instruită de către profesioniști, oameni de valoare, care m-au crescut cu dragoste, cu bune și cu rele, m-au încurajat când am fost bună, mi-au arătat calea dreaptă când am greșit și în cele din urmă m-au trimis în viață OM. Aș da orice să mai pot petrece măcar o zi din viață în banca a treia de la fereastra Amfiteatrului și să-mi văd profesorii intrând în clasă pe rând, unul câte unul, strigându-mă ca de obicei: «-Georgescu!», iar eu să răspund «-Prezent, voi fi mereu aici!»".