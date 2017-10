Au dat bir cu fugiţii de la examenul de definitivat! Mulţi profesori, absenţi ori retraşi în timpul probei

Au dat bir cu fugiții de la examenul de definitivat! Mulți profesori, absenți ori retrași în timpul probei

Aproape o treime din profesorii constănțeni înscriși pentru examenul de definitivat au renunțat să mai participe la proba scrisă, probabil nesiguri pe pregătirea lor. Unii nici nu s-au obosit să mai vină până la centrul de examen, alții au văzut subiectele și au ieșit după prima oră.Pentru sesiunea 2016 a examenului național de definitivare, în județul Constanța aveau dreptul să participe 264 de candidați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Constanța, pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să fi avut calificativul parțial pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, să aibă media notelor finale la inspecțiile speciale cel puțin 8, să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, de cel puțin un an.Proba scrisă s-a desfășurat la Liceul Teoretic „Ovidius” și a început la ora 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de patru ore. 41 de candidați au absentat, iar alți 35 s-au retras în timpul probei scrise.„În conformitate cu metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, candidatul care se retrage din proprie inițiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații, predă lucrarea și foaia cu subiecte și părăsește sala după cel puțin o oră. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale”, explică purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Cristina Ivan.„Subiectele au fost făcute în bătaie de joc!“ Cei mai mulți candidați au ieșit din sălile de examen imediat după ora 11. Au renunțat și au considerat că mai bine se mai pregătesc, pentru a susține proba la anul.„Subiectele au fost făcute parcă să încurce: foarte stufoase, dar, în același timp, foarte ambigue. Nu am avut timp suficient să mă pregătesc anul acesta, pentru că am avut niște probleme de sănătate, însă am vrut să văd subiectele ca să mă asigur că nu ratez totuși o șansă, în cazul în care picam pe cerințe. Nu a fost să fie, așa că voi reveni la anul”, ne-a spus o candidată imediat după ce a părăsit examenul.Alții au fost mai vehemenți și au spus că „subiectele au fost făcute în bătaie de joc și că nici măcar cei care le-au gândit nu știu să le rezolve!”.Lucrările, evaluate în alte județe Cei mai mulți candidați sunt din învățământul preșcolar. Lucrările vor fi evaluate în șase centre organizate la nivel național. Nota minimă de promovare a examenului este 8.Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național care încheie formarea inițială.Rezultatele vor fi afișate pe 11 august, la centrul de examen și pe site-ul http://definitivat.edu.ro/2016/, iar înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de evaluare se realizează în zilele de 11 și 12 august. În perioada 12-17 august, vor fi soluționate con-testațiile, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 18 august.