Au adus clasei lor câte o bursă de 500 dolari, cu desenele premiate la My Bright Smile

Două eleve ale Școlii „Ion Jalea”, desemnate câștigătoare de juriul de la New York al concursului de desene My Bright Smile, au fost răsplătite, fiecare, cu câte o bursă Colgate My Bright Smile™ în valoare de 250 de dolari, iar clasele din care cele două fetițe fac parte cu câte o bursă de 500 de dolari.

Anul acesta, România a reușit performanța obținerii a două premii dintre cele 12 la ediția 2021 a concursului internațional de desene My Bright Smile™. Desenele premiate sunt realizate de Alesia Maria Țițimeaua (7 ani) și Irina Maria Cocoș (6 ani) – eleve ale Școlii gimnaziale nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța, și au fost alese de juriul de la New York și vor fi incluse în calendarul global Colgate.Din anul 2017, țara noastră s-a aflat în fiecare an pe podiumul acestui concurs la care participă copii cu vârste între 6 și 9 ani cu desene inspirate din lecțiile de igienă orală desfășurate în cadrul Programului Școlar Colgate.„Îmi place să pictez și să zâmbesc, îmi plac culorile și sunetul valurilor mării”, mărturisește Alesia, al cărei talent a fost recunoscut și cu ocazia altor competiții de desen.„Recunoașterea internațională primită este o realizare pentru noi. Atunci când părinții se implică în educația copiilor, cei mici au mai multe șanse pe viitor”, spune George Țițimeaua, tatăl micuței artiste.Bucuria succesului este împărtășită și de învățătoarea Alesiei, Diana Tănase: „Este o bucurie și o satisfacție extraordinară să vedem rezultatele activităților noastre. Noi, dascălii, ne dorim ca elevii noștri să aibă cunoștințele și abilitățile necesare pentru viață, iar educația dentară este un element important pentru o viață împlinită”.Cealaltă câștigătoare a concursului, Irina, care în afară de desen mai este pasionată de muzică și de dans, i-a făcut pe părinți și pe învățătoarea ei să fie mândri de ea.„Sunt mândră și fericită pentru rezultatele Irinei. Recunoașterea internațională a talentului ei ne face să ne implicăm tot mai mult în activitățile artistice, iar ei îi dă curaj să exerseze cât mai mult”, a spus Adina Cocoș, mama Irinei.Programul Școlar Colgate este desfășurat în țara noastră din 1993, iar din 2015 este în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și cu sprijinul Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică din România. Anul acesta, programul are în vedere un număr de 300.000 de elevi, iar în primăvară a ajuns deja la 100.000 de copii din 13 județe (Timiș, Sălaj, Gorj, Vâlcea, Mureș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Buzău, Călărași, Ialomi ța, Iași și Vaslui).Astfel, cei 300.000 de copii vor primi în 2021 lecții de sănătate orală de la voluntarii Crucii Roșii Române, care îi vor învăța cum să se spele corect pe dinți și cum să aibă grijă de sănătatea acestora, cât de importantă este schimbarea periodică a periuței dentare, dar și vizita la medicul stomatolog. După fiecare lecție, copiii și părinții lor primesc din partea Colgate România produse pentru îngrijirea dinților, un pliant cu sfaturi și un calendar în care să bifeze, dimineața și seara, că s-au spălat împreună pe dinți.„Educația pentru sănătate orală începută la școală trebuie să continue și acasă. Implicarea părinților și exemplul personal sunt la fel de importante ca și informațiile primite de elevi în clasă. De aceea, salutăm inițiativa Crucii Roșii Române care, în colaborare cu Asociația Națională de Stomatologie Pediatrică din România și cu suportul Colgate, au inițiat grupul de educație «DINȚI și părinți»”, a subliniat și Zoia Ghiță, cadru didactic, învățătoarea Irinei Maria Cocoș, una dintre cele două câștigătoare ale concursului internațional de desene My Bright Smile™.„DINȚI și părinți” este un proiect care face parte din Programul Școlar Colgate „Bright Smiles, Bright Future”. Acesta este un grup dedicat educației stomatologice pentru copii cu zâmbete sănătoase, lansat pe Facebook de Crucea Roșie Română în parteneriat cu Asociația Națională de Stomatologie Pediatrică din România. Părinții sunt invitați să se înscrie în acest grup, unde vor afla informații despre sănătatea orală a întregii familii din materialele informative postate periodic.Programul Școlar Colgate este parte integrantă a iniţiativei globale Colgate Bright Smiles, Bright Futures™. Peste 50 de milioane de copii din 80 de țări au beneficiat de educație privind igiena orală și au primit produse de îngrijire adecvate de la inițierea programului în 1991, la nivel global.