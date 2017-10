"Atlasul norilor", între filmele ecranului constănţean

"Atlasul norilor", între filmele ecranului constănțean

Premiera „Detectivul Alex Cross” (Alex Cross), în regia lui Rob Cohen, cu Matthew Fox, Rachel Nichols și Tyler Perry în rolurile principale, rulează pe ecranele Cityplex.Alex Cross, celebrul detectiv psiholog din romanele lui James Petterson, trece pe marele ecran în interpretarea lui Tyler Perry. Neîntrecut în a citi indicii, Alex Cross dă de probleme când în cale îi iese un criminal în serie sadic. Cei doi devin protagoniștii unui joc de-a șoarecele și pisica, iar curând lucrurile vor deveni extrem de personale pentru detectiv, care va fi împins până la limita moralității de șicanele oponentului său.v v vComedia „O lună în Thailanda”, în regia lui Paul Negoescu, cu Ioana Anastasia Anton, Sînziana Nicola și Andrei Mateiu, spune povestea unui tânăr care, nemulțumit de relația actuală, pleacă în căutarea fostei iubite. Prin cluburi. După cum spuneau producătorii, filmul este făcut de tineri, despre tineri și pentru tineri.Pelicula rulează la Cityplex, la tariful unic de 7 lei.v v vPremiera „Atlasul norilor” (Cloud Atlas), care s-a bucurat de atenția a trei regizori: Tom Tykwer, Andy Wachowski și Lana Wachowski, cu Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving și Jim Sturgess în rolurile principale, este de ase-menea în programul de week-end al cinema-ului constănțean.„Atlasul norilor”, unul dintre cele mai așteptate filme ale sfârșitului de an, este o dramă intensă și impresionantă, care explorează impactul consecințelor pe care le au asupra oamenilor acțiunile lor, de-a lungul trecutului, prezentului și viitorului. Povestea urmărește evoluția unui suflet care se transformă de-a lungul câtorva secole dintr-un ucigaș, într-un erou, modelându-se prin acțiune, mister, dramă și romantism. O singură faptă bună reverberează pentru a provoca o revoluție la sute de ani distanță în viitor.v v vTot o premieră este și „Categoria grea în acțiune” (Here Comes the Boom), în regia lui Frank Coraci, cu Salma Hayek și Kevin James în rolurile principale, în care un profesor de biologie dintr-un liceu visează să ajungă un luptător renumit de arte marțiale pentru a putea strânge bani ca să salveze programul de muzică al școlii.v v vComedia „Fustan-gii” (Les infideles) este o altă premieră (nerecomandată minorilor) în regia a opt regizori, și anume, Emmanuelle Bercot, Fred Cavaye, Alexandre Courtes, Jean Dujardin, Michel Hazanavicius, Jan Kounen, Eric Lartigau, Gilles Lellouche, cu Jean Dujardin, Gilles Lellouche.Infidelitatea masculină este privită de opt regizori diferiți și re-dată în opt moduri diferite. Scrisă, regizată și interpretată de Jean Dujardin, „Les Infideles” este o comedie îndrăzneață, realizată din mai multe scurt-metraje, pe tema adulterului. Împreună cu Michel Hazanavicius, și alți regizori francezi, Dujardin și Gilles Lellouch oferă o imagine lejeră, amuzantă și pe alocuri deocheată a celor mai celebre obiceiuri extraconjugale. Filmul rulează la tariful unic de 7 lei.v v v„Ho Ho Ho 2: O loterie de familie”, regia: Jesus del Cerro, cu Andreea Marin, Dragoș Bucur, Dana Rogoz, Gheorghe Visu și Gheorghe Oprișor, poate fi o alternativă de petrecere a unui ceas și jumătate de week-end.Ema, o fetiță sătulă de viața fără bucurii din orfelinat, are norocul să găsească într-o zi un bilet de loterie câștigător. Tocmai când începea să creadă că visele pot deveni realitate, află că biletul poate fi încasat doar în decurs de o săptămână și numai de către un adult. Cum în Ioana, singurul adult pe care îl cunoaște, nu poate avea încredere, Ema pleacă să găsească pe cineva din lista de familii pe care reușește să o ia de la orfelinat. Cu ajutorul bunului său prieten, Cosmin, dar și al lui Vlad, Ema va învăța adevăratul sens al conceptului de „familie”, unul pe care niciodată nu îl anticipase.v v v„Hotel Transilvania” rulează și săptămâna asta pe ecrane pentru copiii și părinții care încă nu au apucat să-l vadă. O altă animație de week-end este „În căutarea lui Nemo” 3D.v v vFanii seriei „Twilight” care n-au reușit încă să vadă ultima parte - „Breaking Dawn” - pot să o facă zi-lele următoare. La fel și cei ce n-au văzut „007: Coordonata Skyfall”, deși ar fi dorit. Daniel Craig, Judi Dench, Ben Whishaw, Javier Bardem pot fi încă urmăriți pe ecranul constănțean.