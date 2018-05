Atenţieeee! Vin "Răzbunătorii" la Cinema Cityplex Tomis

Atențieeee! Vin "Răzbunătorii" la Cinema Cityplex Tomis

Cinema Cityplex Tomis așteaptă cinefilii în acest week-end și nu numai la numeroase filme. Unul dintre acestea este „Adevăr sau provocare”, în regia lui Jeff Wadlow, cu Tyler Posey, Lucy Hale, Landon Liboiron, Aurora Perrineau, Sam Lerner.Timp de 100 de minute, personajele principale se angrenează într-un joc nevinovat între prieteni, care, din păcate, devine mortal când cineva sau ceva începe să-i pedepsească pe cei care nu spun adevărul sau care refuză o provocare. „Hai că sunt de belea”, în regia lui Abby Kohn și Marc Silverstein, îi are în distribuție pe Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Busy Philipps, Amy Schumer, Tom Hopper.Comedia urmărește povestea unei femei obișnuite, Renee Bennett, care se confruntă zilnic cu sentimente de nesiguranță și inadecvare. Într-o zi, după ce cade de pe bicicletă și suferă o lovitură la cap, ea se trezește crezând că este cea mai frumoasă și capabilă femeie din lume. În plus, ea crede că o vrajă a făcut-o brusc minunată, cu excepția faptului că, pentru toți ceilalți, ea arată exact la fel. Cu această nouă încredere, ea este capabilă să-și trăiască viața fără teamă și fără rețineri, însă ce se va întâmpla când își va da seama că aparența ei nu s-a schimbat niciodată? Asta veți afla dumneavoastră…Mult așteptatul „Avengers: Infinity” („Răzbunătorii: războiul infinitului” este regizat de Anthony Russo, Joe Russo și are în distribuție nume foarte cunoscute: Dave Bautista, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Zoe Saldana, Vin Diesel, Chris Pratt, Tom Hiddleston.Filmul începe cu Thanos, distrugătorul de lumi și cel mai înfiorător inamic al Răzbunătorilor. Posesor acum al celor șase giuvaeruri care îl transformă într-o creatură omnipotentă și omniscientă, Thanos se întoarce pe Terra pentru a-i nimici o dată pentru totdeauna pe Iron Man, Hulk, Thor și aliații lor. Prin ce aventuri vor trece aceștia, veți vedea numai vizionând pelicula.