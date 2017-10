Atenţie, voluntari constănţeni, sună adunarea!

Atenție, voluntari constănțeni, sună adunarea!

În perioada 13-19 mai, Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat lansează cea de-a XII-a ediție a Săptămânii Naționale a Voluntariatului.Peste 450 de activități diverse de voluntariat, 178 de organizații, instituții și grupuri de inițiativă și peste 4.000 de voluntari implicați în organizarea activităților în 111 localități urbane și rurale din 34 de județe ale țării, plus capitala – acesta este bilanțul ediției anterioare a Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Săptămână care aduce împreună în fiecare primăvară organizații, instituții și companii care vor să celebreze public spiritul voluntariatului. ONG-uri, școli, biblioteci și companii care se implică în comunitate cu ajutorul voluntarilor organizează în SNV, an de an, activități și evenimente cu, despre și pentru voluntari. SNV este cel mai mare eveniment anual de celebrare a voluntariatului și de apreciere publică a voluntarilor din România, menit să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntarii pe care aceștia îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității pentru acesta și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor.Voluntariatul reunește oameni diverși - de vârste, categorii sociale și orientări diferite – care sunt uniți de convingerea comună că pot produce, împreună, o schimbare în bine în comunitate. Elevi și studenți, tineri, seniori, angajați ai căror companii facilitează voluntariatul corporatist, adulți activi, părinți, voluntari SEV, persoane temporar fără ocupație, persoane cu handicap, și așa mai departe.Într-un cuvânt VOLUNTARI - se întâlnesc în această săptămână, alături de organizațiile sau grupurile lor de inițiativă, pentru a pregăti activități menite să evidențieze și să sărbătorească programele de voluntariat în care sunt implicați pe parcursul anului.