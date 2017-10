Atenţie, se încheie înscrierile la Concursul MathSpace

Atenție, se încheie înscrierile la Concursul MathSpace

În fiecare an, în luna octombrie, se sărbătorește Săptămâna Mondială a Spațiului, iar tema din acest an este „Teledetecția trasează viitorul”.Cu prilejul acestui eveniment, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” organizează a 12-a ediție a suitei de manifestări My Space.În cadrul proiectului se desfășoară vineri, 28 octombrie, între orele 16.30-18, la acest colegiu, concursul de matematică pe echipe MathSpace.Școlile sunt invitate să participe cu câte un echipaj format din patru elevi din clasele V-VIII (un elev pentru fiecare clasă).Înscrierile se fac la secretariatul Colegiului sau pe adresa de email: cnmbct@ gmail.com, până mâine, la ora 16.