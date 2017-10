Atenţie, profesori: s-au redeschis înscrierile la Definitivat. "Ni se mai acordă o şansă!"

Atenție, profesori: s-au redeschis înscrierile la Definitivat. "Ni se mai acordă o șansă!"

Examenul național de Definitivare cunoaște o nouă modificare, de data aceasta semnată de ministrul Educației, Pavel Năstase, care modifică și calendarul desfășurării, redeschizând înscrierile ce fuseseră încheiate pe 7 octombrie anul trecut, momentla care Inspectoratul Școlar Județean Constanța avea înregistrate 216 dosare.Dacă până mai ieri profesorii se puteau prezenta de maximum trei ori la examenul de Definitivat, în cel mult cinci ani de la începerea stagiului, iată că s-a extins intervalul la șapte ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat. De asemenea, se mai pot înscrie și candidații care au susținut examenul național de Definitivare în trei sesiuni fără să promoveze, cu condiția ca a treia prezentare la examen să fi fost până în anul 2015 inclusiv.Reamintim că cei care se află la cea de-a patra încercare vor plăti o taxă de 300 lei la unitatea de învățământ la care se depune dosarul de înscriere.Transmiterea și înregistrarea dosarelor de înscriere la ISJ Constanța se vor face în zilele de 7, 8 și 9 februarie, în intervalul orar 9-15.Probele eliminatorii se vor susține până la data de 31 martie, iar proba scrisă va avea loc pe data de 20 aprilie. Și apropo de proba scrisă, aceasta a fost simplificată de la trei probe la două probe, respectiv un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%), iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.Un alt element de noutate îl constituie și eliminarea obligației de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Astfel, dosarul de înscriere va fi compus doar din documente certificate „conform cu originalul” de conducerea unității de învățământ unde sunt încadrați candidații. Aceștia vor atașa la dosar și adeverința privind calificativul obținut pentru anul școlar precedent anului în care susțin proba scrisă.Este prea din scurtIeri, am încercat să discutăm cu câțiva dintre profesorii care ar putea beneficia de această nouă prevedere, însă majoritatea ne-au declarat că este prea din scurt anunțată modificarea, așa încât nu au timp să se pregătească.Spre exemplu, prof. Octavian Munteanu face naveta 40 de km în localitatea General Scărișoreanu și alți 30 km la Dumbrăveni, are nouă ani la catedră și se numără printre profesorii care și-au pierdut titularizarea din cauza faptului că a picat de trei ori definitivatul. S-a arătat încântat de actuala modificare, dar nu va susține, însă, anul acesta în aprilie examenul, pentru că nu are timp suficient să se pregătească.„Este senzațional că ni se mai dă o șansă. Acum sunt în curs de recalificare ca învățător la Școala Gimnazială nr. 2 General Scărișoreanu, unde predau simultan la clasa a II-a cu clasa a IV-a, dar predau și după-amiaza istoria la Școala din Dumbrăveni”, declara, pentru „Cuget Liber”, prof. Munteanu.Și la Școala din Lipnița sunt trei profesori - doi de Limba română și Franceză și un altul de Educație fizică - ce și-au pierdut titularizarea din cauza ghinionului de a fi picat examenul de Definitivat de trei ori și le-ar prinde bine acum să se înscrie la concurs.v v vSunt voci din învățământul constăn-țean care afirmă, însă, că din cauza acestei modificări ar exista riscul să se câștige „cantitativ”, dar să se piardă din calitatea actului educațional. Sincer vorbind, sunt destui, din păcate, care au și gradul I și vin plictisiți la catedră, reușind să-i îndepărteze pe cei din bănci de materiile pe care le predau…