Atenţie, ELEVI! Se modifică ADMITEREA la liceu? Cum va fi calculată MEDIA

Atenție, ELEVI! Se modifică ADMITEREA la liceu? Cum va fi calculată MEDIA

Ştire online publicată Marţi, 13 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Noul ministru al Educației se gândește serios să efectueze o schimbare în sistemul de învățământ, în ceea ce privește admiterea la liceu. Mai exact, s-ar putea produce modificări în modul de calcul a mediei de admitere la liceu, respectiv al claselor V-VIII, scrie evz.roValentin Popa, noul ministru al Educației a anunțat, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții părinților, că dorește ca media claselor V-VIII, care acum contează în proporție de 20% la admiterea la liceu, să fie calculată doar din tezele de la materiile de bază: română și matematică pentru clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, plus istorie sau geografie în clasa a VIII-a, scrie Antena 3.Mai mult, ministrul susține că aceste teze ar urma să devină testări naționale, care se vor da în același timp și vor avea subiect unic.Pentru moment, această modificare este doar la stadiul de propunere, urmând să fie pusă în dezbatere publică în perioada următoare.Cum se calculează acum media de admitere la liceuMedia de admitere la liceu, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățămaântului gimnazial, se calculeazaă ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere la liceu, mai scrie sursa citată.Calculul mediei de admitere la liceu se face astfel:MA = 0,2 x ABS + 0,8 x ENUnde:MA = media de admitere;ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.Pagina 1 din 1