Atenţie, cad bucăţi de istorie: Sinagoga din Constanţa

5

sa vorbim vorbe

Madam Nedelcu,sunt unul dintre cei revoltati de cum arata Constanta istorica de cand papagalul este in fruntea urbei,dar totusi sa fim obiectivi.Mai intai dv nu sunte-ti catusi de putin "culturalizata"si vorbiti sa va aflati in treaba.Aceasta sinagoga nu este proprietatea primariei si nici a statului Roman.Si Sinagoga gotica de pe str Mircea a fost lasata sa se prabuseasca ptca asa este tradditia.In Constanta comunitatea evreiasca este inexistenta.Comunitatea avea in grija lacasurile de cult.Asa cum prapaditii de constanteni,din saracia lor,au reusit sa construiasca biserici si bisericute,asa evreii trebuie sa se ocupe de sinagoga.Dar ei au plecat,iar statul Israel nu are nici un interes sa bage bani intr-o sinagoga care nu mai are fideli.Mazare este un incapabil,insa este bine sa stim ce vorbim cand deschidem gura.Chestie de cultura si informare.Poate aveti un evreu cult la ziar sa va lamureasca.Ce este intradevar trist,este cum arata strada si cladirile din jur care sunt ,ele,patrimoniul primariei.