Atentat la siguranța elevilor de la Școala "Mihai Viteazul"! Gardul vechi de 50 de ani poate cădea oricând peste copii

Cu toții știm că sistemul educațional este slab finanțat și că nu există unitate de învățământ care să aibă absolut tot ce vrea sau ce are nevoie. În cazul Școlii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanța, problema cea mai mare este împrejmuirea gardului, situație semnalată de către conducere în nenumărate rânduri.„Am trimis până acum o mulțime de adrese către Primăria Constanța pentru a ne sprijini să refacem gardul. În prezent, acesta este foarte vechi, iar cea mai mare parte are 50 de ani de când a fost instalat. Este adevărat că unele părți au mai fost refăcute de-a lungul timpului, dar se pare că nu s-au luat tocmai cele mai bune decizii în realizarea lor, lucru care se vede prin faptul că au început să cedeze. Spre exemplu, avem o porțiune unde, din cauza diferenței de nivel, școala fiind pe un loc mai înalt și blocurile într-o zonă mai joasă, pământul s-a surpat, efectiv. Mai mult decât atât, nu există consolidare din beton și pe acolo copiii pot ieși fără nicio problemă. În plus, în școală avem și copii mici care încă plâng după părinți, deoarece sunt la început și încă nu s-au acomodat. Am avut un caz, în care un copil chiar a ieșit pe acolo. La fel, noi neavând un chioșc alimentar în curtea școlii, cei mari pot merge la cumpărături și sar gardul. Nu avem cum să-i păzim, iar lipsa acestui gard este un risc la siguranța copiilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul școlii, prof. Ion Denys Ciorogaru.La acest moment, a precizat el, școala este împrejmuită parțial, partea din față, de un gard realizat din bază de beton pe care sunt prinse grilaje de plasă. Din cauza terenului și vechimii gardului, partea betonată s-a degradat, astfel betonul s-a măcinat, apărând găuri, pământul s-a surpat, betonul s-a înclinat, afectând și partea de plasă, existând pericolul căderii peste elevi.Partea de gard din spatele școlii nu are baza din beton și din cauza diferenței de nivel față de blocurile alăturate, pământul s-a surpat, existând spații de aproximativ jumătate de metru între baza gardului și sol, ceea ce permite intrarea câinilor fără stăpân. Având o înălțime mai mică, gardul este sărit de elevii care vor să părăsească școala fără învoire, existând pericolul să se accidenteze grav.„Acest gard este sărit și de către riverani sâmbăta și duminica, când invadează terenul școlii. Din acest motiv, școala a fost vandalizată: pereții au fost scriși, s-au rupt coșurile de gunoi, s-au rupt băncuțele, s-au distrus spațiile verzi prin smulgerea plantelor sădite de elevi, iar luni dimineața toată curtea școlii este plină de ambalaje și coji de semințe.Desigur, femeile de serviciu fac mereu curat, dar înlocuirea anumitor obiecte de inventar necesită bani, care ar putea fi folosiți în procesul instructiv- educativ al elevilor. De asemenea, există pericolul ca persoanele să se accidenteze sau să se întâmple lucruri mai grave, atât timp cât spațiul școlii nu este asigurat”, a adăugat directorul.Totodată, deoarece curtea școlii este mare, nu se poate asigura supravegherea tuturor spațiilor în același timp, iar gardul nu asigură protecția necesară, existând temerea ca, în orice moment, un elev să fie mușcat sau să se accidenteze în pauze, când se joacă pe lângă gard. Pe de altă parte, părinții își așteaptă copiii în fața porții, pe o alee lângă o parcare foarte aglomerată.În opinia prof. Ciorogaru, acesta este un spațiu impropriu, atât pentru copiii care ies, cât și pentru părinții care îi așteaptă.„Oricând poate avea loc o tragedie, pentru că în acel spațiu limitat circulă și mașini și părinți cu copii de mână. În fața școlii avem un spațiu ce poate fi folosit de părinți pentru a-și aștepta copiii în condiții civilizate. De asemenea, acesta poate fi folosit și ca loc în care elevii pot să stea să mănânce la măsuțe, amenajate cu băncuțe. Prin această organizare, dorim optimizarea unui spațiu ce poate fi destinat atât părinților, cât și elevilor școlii, crearea unui climat de siguranță preluării elevilor de la ciclul primar, cât și condiții de recreere în pauze pentru elevi. În acest sens, este necesară construirea unui gard de delimitare a acestui campus”, a completat directorul.