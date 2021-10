Atelier dedicat Erasmus Day la Liceul Teoretic „Ovidius”

Organizat la o clasă a XI-a, în cadrul atelierului s-au discutat competențele digitale necesare unui viitor antreprenor, acest tip de competență fiind unul din cele cinci identificate printr-o analiză comparativă a modelelor Entrecomp & Competitive Arenas.







26 de miliarde euro pentru proiecte Erasmus+





Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027. Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.





Bugetul total pentru perioada 2021-2027 este de 26 de miliarde de Euro, aproape dublu față de perioada precedentă, 2014-2020. 70% din buget va sprijini oportunitățile de mobilitate, iar 30% va fi investit în proiecte de cooperare și în activități de elaborare a politicilor.





Bugetul României în 2021 este de aproximativ 90 de milioane de Euro.





În ciuda condițiilor restrictive de desfășurare a diverselor activități adiacente cursurilor școlare, câteva instituții de învățământ constănțene au ținut să marcheze cea de-a cincea ediție a #ErasmusDays, la care participă câteva mii de organizații din Europa și din întreaga lume. La ediția din acest an, 67 de țări de pe tot globul au organizat 5.667 de evenimente, după ce în statistica anului trecut figuraseră 5.024 de acțiuni menite să împărtășească mobilitatea internațională și cetățenia europeană.Inițiativa nu se adresează numai participanților la programul Erasmus+, ci și tuturor celorlalți actori interesați de promovarea valorilor europene și a tematicilor globale de interes: ecologie, solidaritate și incluziune socială, învățare online, etc.Și dacă Universitatea Maritimă din Constanța a ales să celebreze #ErasmusDay prin organizarea unei expoziții de fotografie, Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța, partener în cadrul proiectului Erasmus + KA 201 – Strategic Partnership for school education – no 2020-1-IT02-KA201-079793 – „Make Sense - Social Entrepreneurship for School Education”, a inițiat un atelier de lucru.