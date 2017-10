Atelier de creative writing, în Club Fish

Sâmbătă, 7 martie, de la ora 11, și duminică, 8 martie, de la ora 14, Club Fish (Piața Ovidiu) va găzdui un atelier de creative writing, susținut de poetul bucureștean Claudiu Komartin. Sunt așteptați studenții Facultății de Litere ai Universității „Ovidius”, dar pot participa toți cei interesați de scrierea creativă. Despre valențele creative-writing-ului, Claudiu Komartin spune: „Nimeni nu poate învăța pe altcineva să scrie. Aceasta este premisa de la care e bine să se pornească în aventura unui grup de scriere creativă. Există o matematică a vocației care nu poate fi înșelată și nu poate fi înlocuită nici de ambiție, nici de muncă, nici măcar de cultură. Însă unul dintre lucrurile esențiale pentru un începător ce încearcă să defrișeze pe cont propriu jungla de discursuri și de semne care îl pot împiedica să ajungă la vocea lui autentică, este descoperirea / însușirea / dezvoltarea acelor tehnici și procedee literare fără de care nu poate fi depășit stadiul diletantismului. Pentru că a face literatură nu este o practică sinonimă cu talentul pur sau cu ingenuitatea incompatibilă cu meșteșugul. Acesta este unul dintre scopurile creative writing-ului: să îl familiarizeze pe un scriitor in nuce, care încă nu și-a descoperit toate resursele de imaginație și manierele de structurare a materialului lingvistic pe care îl posedă, cu rigorile și tehnicile compoziționale specifice. Iar mai apoi, să-l învețe când și de ce este vital să taie și să experimenteze nestânjenit. De aceea, văd creative writing-ul ca pe o formă de decomplexare și de autocunoaștere în vederea eliberării celor mai valoroase energii scripturale și ca pe un atelier în care oricine poate să se inventeze și reinventeze într-o atmosferă de creativitate care își cucerește pe cont propriu libertățile”. Claudiu Komartin a debutat publicistic în 2002, un an mai târziu lansând primul volum de versuri, „Păpușarul și alte insomnii” (Editura Vinea, 2003, 2007), pentru care a primit Premiul Național Mihai Eminescu, Opera Prima și Premiul „Promethevs” pentru debut. Pentru al doilea volum de versuri, „Circul domestic”, (Cartea Românească, 2005) a primit Premiul pentru poezie al Academiei Române. Între 2002 și 2009 a publicat poeme, articole critice, eseuri și traduceri în majoritatea revistelor de cultură din România, printre care „Vatra”, „România literară”, „Tribuna”, „Euphorion”, „Cuvântul”, „Tomis”, „Observator cultural” etc. Poemele sale au fost traduse și publicate în germană, slovenă, spaniolă, coreeană, sârbă, poloneză, franceză, bulgară și suedeză. A tradus mai multe romane din limba franceză, precum și poezie, din engleză și italiană. Este coautor al piesei de teatru „Deformații”, montată în 2008 la București. Organizatorii evenimentului sunt Club Fish și Librăria Sophia.