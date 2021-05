Așteptând concursul, directorii școlilor se întreabă dacă mai merită să sacrifice sănătatea și familia

Cel mai recent exemplu este prof. Corina Custurea, directorul Școlii Gimnaziale nr. 43 „Ferdinand”, care, deși avea numirea până la 31 august 2021, a renunțat, cu data de 9 iulie urmând să fie numit alt coleg.



„Publicăm ordine de ministru duminică cu aplicare luni...”





Cel mai probabil, dacă metodologia de organizare a concursului va apărea în timp util în dezbatere publică și apoi tot lanțul „slăbiciunilor”, în doar două luni, pe 27 iulie, va avea loc un nou concurs național pentru directorii de școli. La care sunt anunțate aproape 10.000 de posturi de directori și directori adjuncți scoase la concurs în toată țara.





Până atunci, directorii se întreabă între ei dacă mai merită să participe și am reținut pentru dvs. un răspuns care pare să însumeze opiniile tuturor managerilor cu care am avut ocazia să interacționăm în perioada pandemiei.





„Sincer, nu pot spune acum DA sau NU... Metodologia e în sertar la minister. Bibliografia - o necunoscută... «Viitorul interviu» - o incertitudine... În ultimii doi ani școlari, am numărat absențe (pe fete şi băieți), măști, distanța dintre bănci, concentrația de soluție antibacteriană, diferențe salariale din 2008, am calculat eficiența energetică a clădirilor, numărul de pixeli lipsă de pe tabletele recepționate, am luat temperatura la intrare şi la ieșire a elevilor, am raportat procentul de cadre didactice vaccinate, infectate, carantinate... Tot în ultimii doi ani am constatat că directorul unei unități preuniversitare nu trebuie să aibă viață personală şi/sau program de 8 ore pe zi, cu liber sâmbătă şi duminică... Nuuuu... Publicăm ordine de ministru duminică cu aplicare luni... Diferenţa de la salariu de profesor, la salariu de director, e undeva la 20-25 de lei pe zi... Cu 20-25 de lei în plus pe zi, am pierdut 6 ore cel puțin din viața personală... Am un copil de crescut și nu îmi doresc să îl las orfan pe fond de stres prea devreme... iar timpul... nu îl mai pot cumpăra înapoi... Am plecat «la drum» (funcție de director) în 2014, într-o școală gimnazială cu 590 de elevi. Sunt în 2021 în aceeași școală cu 970 de elevi. Știu ce am făcut bine, şi știu unde am greșit pe parcursul acestor 7 ani. Însă refuz să mai fiu tratat drept baterie de telecomandă. Modul în care va fi conceput concursul, va înclina balanța în favoarea participării sau nu la concurs/examen/interviu. Dacă bibliografia şi organizarea concursului nu au legătură cu managementul învățământului preuniversitar românesc, pe legislația română, nici nu mă mai gândesc să particip! Mi-a fost de ajuns o dată să calculez poziția cardinală a unor bastonașe, lipsa unor copite la măgar şi aberațiile non-europene Bush-Hattie... Succes tuturor, indiferent de decizia pe care o veți lua!”.



Propunere, în caz că nu toate locurile de directori vor fi ocupate





În opinia politicienilor, anul acesta, în cel mai bun scenariu, după organizarea primei runde naționale, doar jumătate din cele 10.000 de posturi vor fi ocupate prin concurs, iar în restul școlilor vor rămâne directori interimari numiți de către inspectoratele școlare.





Senatorii USR-PLUS din comisia de Educație, Ștefan Pălărie, Silvia Dinică, Irineu Darău au inițiat un proiect legislativ pentru situația în care nu toate locurile de directori vor fi ocupate în urma concursului. „În acest caz, directorul nu trebuie să mai fie numit din pix de către inspectoratul școlar, ci de Consiliul de Administrație al școlii.





Din Consiliul de Administrație fac parte și părinți, și profesori, și reprezentanți ai primăriei, și consiliului local, ceea ce oferă cea mai diversă formă de reprezentare a comunității locale.





Inițiativa ar trebui să fie adoptată înainte de 1 iulie 2021 și promulgată de președinte pentru ca posturile care nu vor fi ocupate prin concurs să nu mai fie funcții la dispoziția inspectorilor școlari generali”.





Foarte puțini din cei care au fost numiți pe baza concursului mai sunt în funcție, fie pentru că nu și-au mai dorit, fie pentru că partidul a vrut pe altcineva.