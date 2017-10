Astăzi se iubeşte româneşte

Astăzi se iubește românește

„Iubirea are origine divină“ Astăzi, 24 februarie, este Ziua Dragobetelui, sărbătoarea dragostei, extrasă din mitologia populară românească. Considerată de unii o revanșă românească la adresa sărbătorii americane a iubirii, Sf. Valentin, Dragobetele este o bună ocazie pentru a face jurăminte sau declarații de dragoste, celebrând, astfel, sentimentul de dragoste. Cu acest prilej, părintele Eugen Tănăsescu, directorul Radio Dobrogea, ne-a vorbit despre cum a apărut iubirea pe pământ, accentuând originea divină a acestui sentiment: „Iubirea este fundamentul întregii lumi. Sf. Ioan Evanghelistul spunea că Dumnezeu este iubire, pentru că tot ce a creat El este impregnat cu iubire. Trebuie înțeles, însă, că este vorba despre iubirea ca virtute, iubirea cu caracter de jertfă”. Părintele Tănăsescu atrage atenția asupra faptului că tocmai această calitate de jertfă îi lipsește iubirii promovate prin Dragobete sau Sf. Valentin, tocmai de aceea acest tip de dragoste își pierde autenticitatea: „Când își pierde această calitate, iubirea devine interesată. Să ne amintim de porunca divină care ne îndemna să ne iubim unii pe alții, precum și de vorbele Sf. Apostol Pavel, care spunea că bărbatul trebuie să-și iubească femeia precum Hristos a iubit Biserica. La fel trebuie să procedeze și femeia. Dragobetele uită, însă, de iubirea creștină, fiind o sărbătoare a iubirii erotice. Dragobetele și Sf. Valentin scot din ecuația iubirii dumnezeirea, iubirea nu mai e înțeleasă ca manifestare a umanității, căpătând, astfel, un caracter schimonosit“. Tradiții și obiceiuri Fiu al Babei Dochia, Dragobetele este sărbătorit pe 24 februarie. Sărbătoarea este considerată echivalentul românesc al lui Valentine’s Day, sau ziua Sfântului Valentin, sărbătoare a iubirii. Probabil că 24 februarie însemna pentru omul arhaic începutul primăverii, ziua când natura se trezea, ursul ieșea din bârlog, păsările își cautau cuiburi, iar omul trebuia să participe și el la bucuria naturii. Entitate magică asemănătoare lui Eros sau Cupidon, Dragobetele se diferențiază de blajinătatea Sfântului Valentin din tradiția catolică, fiind un bărbat chipeș, un neastâmpărat și un năvalnic. Preluat de la vechii daci, unde Dragobetele era un pețitor și un naș al animalelor, românii au transfigurat Dragobetele în protectorul iubirii celor care se întâlnesc în ziua de Dragobete, iubire care ține tot anul, așa cum și păsările „se logodesc” în această zi. În această zi, satele românești răsunau de veselia tinerilor și de zicala „Dragobetele sărută fetele”. Sunt multe credințele populare cu referire la Dragobete. Astfel, se spunea că cine participă la această sărbătoare avea să fie ferit de bolile anului, și mai ales de febră, și că Dragobetele îi ajută pe gospodari să aibă un an îmbelșugat. Îmbrăcați de sărbătoare, fetele și flăcăii se întâlneau în fața bisericii și plecau să caute prin păduri și lunci, flori de primăvara. În sudul României (Mehedinți), fetele se întorceau în sat alergând, obicei numit zburătorit, urmărite de câte un băiat căruia îi căzuse dragă. Dacă băiatul era iute de picior și ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta în văzul tuturor. Sărutul acesta semnifica logodna celor doi pentru un an, sau chiar pentru mai mult, Dragobetele fiind un prilej pentru comunitate să afle ce nunți se mai pregătesc pentru toamnă. (preluare de pe www.wikipedia.com) Sărbătoarea dragostei, celebrată la Cumpăna În sala mare a Casei de Cultură Cumpăna va fi sărbătorit Dragobetele, printr-un spectacol de muzică populară românească, la care participă Ion Amititeloaie, Mariana Edulescu, Marius Cristel Marin, Ionuț Petreacă, Alexa Cătălina. De asemenea, va putea fi urmărit și Ansamblul Folcloric „Româncuța”, acompaniat de Formația „Luceafărul”, din comuna Cumpăna. Evenimentul va avea loc astăzi, începând cu ora 15.