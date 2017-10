Astăzi, Ministerul Educaţiei anunţă măsurile pentru 31 mai

Astăzi, Ministerul Educației anunță măsurile pentru 31 mai

Ştire online publicată Joi, 27 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Educației va anunța astăzi măsurile pe care le va aplica pentru desfășurarea examenului de bacalaureat, programat începând din 31 mai, prima zi de grevă a profesorilor, potrivit reprezentanților ministerului. Daniel Funeriu mulțumește, într-un comunicat de presă, liderilor sindicali care au participat, marți, la negocierile de la Ministerul Educației. „În primul rând mă bucur că liderii sindicali au răspuns invitațiilor noastre succesive la dialog și că am reușit să dialogăm pe un ton și pe substanță în ceea ce privește finalizarea acestui an școlar. Apreciez modul în care au decurs discuțiile și deschiderea pentru dialog care va continua în următoarea perioadă. Prioritatea ministerului în acest moment este organizarea examenului de bacalaureat”, spune Funeriu. Ministrul Educației adaugă că ministerul va lua toate măsurile care se impun pentru ca elevii să finalizeze bacalaureatul și pentru încheierea situației școlare. De asemenea, spune că directorii școlilor care nu vor organiza examenul de bacalaureat din cauza grevei cadrelor didactice nu vor fi sancționați și că nu a semnat un ordin în acest sens, așa cum pretind liderii sindicali din învățământ. „Din păcate, domnii lideri de sindicat sunt din nou în situația în care fie dau dovadă de rea intenție, fie nu cunosc realitatea. Nu am semnat și nici nu voi semna vreun document prin intermediul căruia directorii unităților de învățământ să fie sancționați. Așa cum am precizat și în conferința de presă de vineri, nu am în vedere măsuri punitive la adresa directorilor de școli sau a cadrelor didactice, atât timp cât mă voi afla la conducerea acestui minister”, spune Daniel Funeriu. Funeriu precizează că singurul ordin de ministru pe care l-a semnat și care îi vizează pe conducătorii unităților de învățământ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 19 aprilie și modifică un ordin mai vechi, care aproba metodologia de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de director. Mii de elevi riscă să nu susțină proba de bacalaureat programată pe 31 mai, din cauza grevei generale anunțate de sindicatele din învățământ, care ar putea bloca anul școlar. Începând cu 31 mai, elevii de clasa a XII-a ar trebui să dea proba orală de limbă modernă din cadrul bacalaureatului.