Astăzi începe Festivalul de Teatru „Amfora“, la Mangalia

În perioada 20-23 mai, la Centrul Cultural Euxin Mangalia se desfășoară prima ediție a Festivalului Național de Teatru pentru Tineri „Amfora”, un proiect inițiat de Mihai Săvescu, la care ziarul „Cuget Liber” este partener media Evenimentul își propune să fie o rampă de lansare, un loc de întâlnire pentru tinerii al căror ideal comun este teatrul, dar și să readucă arta Thaliei în conștiința oamenilor. Pe principiul conform căruia cultura întreține viu spiritul omului, Festivalul „Amfora” are ca obiectiv educarea prin artă, promovarea teatrului și transformarea municipiului Mangalia într-un centru cultural al României. Își vor disputa abilitățile scenice trupele „Step by Step”, din Agnita, Sibiu, „Cortina”, din Drobeta Turnu-Severin, „Iulia Hașdeu”, din Constanța, „Timișoara”, „Lov Art”, din București, „In the spot”, „Prospero’s Group” și „Canavaccio” din Bacău, „Arca lui Noe”, din București, „Replici”, din Plopeni și „Scena” din Techirghiol. Astăzi, de la ora 17, va avea loc deschiderea oficială a festivalului, iar de la ora 17:30 va începe prima rundă de concursuri, urmând ca sâmbătă, 22 mai, de la ora 10, să aibă loc o serie de workshop-uri. De la ora 17 se va desfășura cea de-a doua parte a concursului, ultima parte a competiției urmând să aibă loc duminică, 23 mai, de la ora 10. Cei mai buni dintre participanți își vor primi laurii tot duminică, de la ora 12.