Astă-seară, începe Festivalul Internaţional „Cerbul de Aur“

Astă-seară, începe Festivalul Internațional „Cerbul de Aur“

Ştire online publicată Miercuri, 02 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 2-7 septembrie, Brașovul găzduiește cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Cerbul de Aur”. Astă-seară, artiști de mare valoare ai muzicii ușoare românești vor încânta spectatorii și telespectatorii TVR cu melodii îndrăgite de toate generațiile. Un program special pregătit de trupa Sistem și de Baletul Festivalului Cerbul de Aur a cărui coregrafie este asigurată de Tone Leonard, component al trupei Lord of The Dance adus special din Irlanda pentru evenimentul de la Brașov. va deschide seara inaugurală. Luminița Anghel și Aura Urzicea-nu, Mihai Georgescu și Delia Matache, Marcel Pavel și Monica Anghel, Aurelian Temișan, Gabri-el Cotabiță, Nicola și Paula Seling vor bucura audiența cu melodii celebre din repertoriul internațional. Din spectacolul de deschidere nu va lipsi nici muzica românească, adusă pe scenă de Doina Spătaru, Vlad Miriță, Leo Iorga, Nico și George Nicolescu. Finalul spectacolului de deschi-dere va fi marcat de piesa lui Michael Jackson, „We Are The World”, care va putea fi ascultată în interpretarea tuturor artiștilor. După spectacolul de deschidere prezentat de Delia Budeanu și Aurelian Temișan, vor intra în com-petiție primii opt concurenți din: Italia, Australia, Letonia, Belgia, Moldo-va, România, Armenia și Rusia. Seara se va încheia cu un recital al trupei Hot Chocolate.