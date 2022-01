Asociațiile elevilor vor ataca în instanță ordinul care prevede creșterea mediei pentru bursele de merit

Marți, 4 ianuarie a.c., a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 8/2022 Ordinul Ministerului Educației pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor, prin care se modifică criteriile de acordare a bursei de merit, media necesară pentru a beneficia de bursa de merit fiind 9.5, în loc de 8.5, cum era anterior.Atât Consiliul Național al Elevilor, cât Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Bacău (AEBc), Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE), Asociația Elevilor din București și Ilfov(AEBI) și Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Elevilor din Timiș (AETm) consideră josnică tăierea burselor elevilor. În plus, asociațiile solicită revocarea din funcție a lui Sorin Cîmpeanu.„Astfel, 730 000 de elevi din România rămân fără burse. Dacă ar fi să rostim numele fiecărui elev condamnat de către Ministrul Sorin Cîmpeanu, ne-ar lua peste 8 zile, iar asta citind un nume pe secundă, fără a lua vreo pauză. Probabil, în următorii 4 ani, 730 000 de tineri vor părăsi România, dezamăgiți de eșecurile sistemului.Ordinul a fost publicat peste noapte, din pix, fără a fi publicat vreun proiect pe site-ul Ministerului, fiind astfel încălcate în mod flagrant principiile transparenței decizionale prevăzute de Legea 52/2003. Astfel, Cîmpeanu dovedește că nu are respect nici față de elevi, nici față de legile țării.Vom ataca în instanță ordinul, pentru a ne asigura că niciun elev nu va fi prejudiciat în urma unor ordine date peste noapte în mod ilegal!”, se arată în comunicatul remis redacției.