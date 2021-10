Asociațiile de autism reacționează în cazul copilului care nu poate învăța la o școală aproape de casă

V-am prezentat cazul lui M. și lupta dusă de mămica lui, Luana M., într-o ediție anterioară a „Cuget Liber”. Arătam, la acel moment, faptul că înscrierea băiatului la Școala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu” a fost refuzată, alături de a altor 16 copilași, după ce Ministerul Educației și IȘJ Constanța nu au aprobat înființarea unei clase pregătitoare în plus. Prin urmare, părinții au găsit loc pentru înscrierea copilului la o școală îndepărtată de domiciliu, mai precis în Faleză Nord.





În condițiile în care copilul are un diagnostic care impune să urmeze zilnic terapie în vederea recuperării, drumul spre și dinspre școală este obositor și presupune cheltuieli, iar mămica muncește pentru a putea plăti respectiva terapie – destul de costisitoare, se impune subliniat! -, aceasta a căutat înțelegere și soluții la factorii de decizie din județul Constanța. Dar, așa cum afirmam și mai sus, și după o lună, nu s-a găsit nicio posibilitate pentru mutarea celui mic la o școală mai aproape de casă. Se invocă, precum în septembrie, Legea 185/2020 care prevede că într-o clasă pregătitoare numărul maxim de elevi poate să fie 25, iar în școlile 23, 10 și 39, cele mai apropiate de domiciliul copilului, colectivele sunt deja acoperite în întregime.







Este nevoie de locuri distincte pentru copiii cu CES în clasele primare





Începând din 2020, pentru a veni în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) – certificare ce se eliberează și pentru copiii cu autism – Ministerul Educației a stabilit, în urma unui parteneriat încheiat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, alocarea de locuri distincte pentru aceștia, pe modelul locurilor alocate copiilor rromi și celor din Republica Moldova. Din păcate, prevederea legală vizează numai liceele, școlile profesionale și universitățile. Având în vedere intrarea în vigoare a Legii 185/2020, care, după cum se poate constata, pune piedici la înscrierea copiilor la școlile de circumscripție, o soluție ar putea să fie „extinderea” locurilor distincte pentru copiii cu CES inclusiv la grădiniță și ciclul primar. Am semnalat cazul, dar și necesitatea unei modificări legislative, atât Ministerului Educației, ANDPD-ului, cât și Asociației HELP Autism. Probabil instabilitatea din plan politic a împiedicat reprezentanții instituțiilor de stat vizate să-și îndrepte atenția în așa scurt timp (!) asupra acestei situații, din cauza căreia are de suferit cel puțin un copil. În schimb, Asociația HELP Autism a analizat juridic întreaga tevatură, concluziile fiind cel puțin îngrijorătoare: nu a fost respectat interesul superior al copilului!



„Nu a fost respectat interesul superior al copilului”





Redăm, în rândurile următoare, precizările asociației și Rețelei organizațiilor în autism Ro-TSA, ce înglobează 86 de ONG-uri care activează în domeniul autismului, reprezentate de președintele Daniela Bololoi.





„Dispozițiile legale reglementează dreptul copiilor ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție de a fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pentru respectarea acestui drept, este prevăzută în sarcina inspectoratului școlar obligația de a aloca numărul de clase pregătitoare în funcție de capacitatea de cuprindere a acesteia și de obligativitatea cuprinderii în unitatea de învățământ a tuturor copiilor din circumscripția școlară, precum și posibilitatea extinderii activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile. De asemenea, existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului este prevăzut ca prim criteriu general de departajare, în cazul cererilor de înscriere într-o unitate de învățământ din afara circumscripției școlare. În cazul copiilor care nu au participat la etapele anterioare de înscriere și care trebuie să fie școlarizați în anul 2021-2022, aceștia trebuie distribuiți de comisia județeană/a municipiului București, cu respectarea interesului superior al copilului, a prevederilor prezentei metodologii și ținând cont de solicitările părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali.





Dreptul copiilor cu CES la servicii și terapii de abilitare/reabilitare, precum și obligația corelativă a statului de a asigura accesul la aceste terapii, inclusiv în cazul elevilor cu CES integrați în învățământul de masă este de asemenea reglementat ca o componentă a dreptului la educație. Aceste argumente considerăm că erau suficiente pentru ca în cazul particular semnalat să se asigure înmatricularea copilului în unitatea de învățământ de circumscripție, chiar și în situația în care solicitarea s-a făcut după epuizarea etapelor anterioare de înscriere. Necesitatea asigurării accesului la terapie ca o componentă a dreptului fundamental la educație coroborată cu obligația generală a înscrierii în unitatatea de învățământ de circumscripție se cuvenea a fi avute în vedere la stabilirea interesului superior al minorului”, a afirmat Daniela Bololoi.



Realitate tristă: statul nu dă bani pentru terapii, dar pune și piedici!





„Cât timp statul eșuează în asigurarea terapiilor către copiii cu CES, înscrierea copilului la o școală în proximitatea domiciliului, în măsura în care a fost solicitată de familie și de unitatea de învățământ, este o măsură minimă obligatorie ce ar permite copilului și familiei accesul prin propriile eforturi la serviciile de reabilitare care îi sunt absolut indispensabile. În concluzie, în opinia noastră, refuzul Inspectoratului Județean Școlar Constanța de a permite înmatricularea copilului în unitatea de învățământ de circumscripție și înscrierea acestuia la clasa pregătitoare într-o unitate de învățământ atât de îndepărtată de domiciliul acestuia contravine dispozițiilor legale, fiind contrară interesului superior al minorului și obligațiilor reglementate în sarcina statului atât cu privire la înscrierea în învățământul primar, cât și în privința asigurării accesului la educație al copiilor cu CES.





În acest context vă învederăm că vom efectua demersuri pentru verificarea respectării de către IȘJ Constanța a dispozițiilor legale, precum și o analiză pentru identificarea celor mai bune soluții în vederea garantării accesului efectiv la educație al copiilor cu CES, inclusiv necesitatea alocării unor locuri distincte pentru învățământul de masă, începând din clasele primare”, a mai precizat reprezentantul rețelei asociațiilor de autism.





A trecut mai mult de o lună de când a început anul școlar 2021 – 2022 și de când o mămică din Constanța bate pe la ușile Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Constanța, a unităților de învățământ din apropierea domiciliului, dar și a oricui ar putea să dea o soluție, pentru ca fiul ei în vârstă de 7 ani să meargă la școală, în clasa pregătitoare, mai aproape de casă. Nu este un moft al ei, este o necesitate, pentru ca cel mic să poată frecventa și terapiile necesare, pentru că este diagnosticat cu tulburare din spectrul autist.