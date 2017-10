"Aşa ceva este inadmisibil! Suntem batjocoriţi!"

8

Mult prea multa nedumerire

Stimate domnule nedumerire(sau doamna nedumerire),este simplu sa arunci cu pietre ,fără a încerca sa afli adevarul:V-ați invartit după casiera teatrului pentru ca dansa este si peruchiera teatrului.NU AVEM BANI PENTRU BIROU DE P.R. si Marketing.Sa nu credeți ca ma PLÂNG.NU SUNT PLANGACIOASA ,sunt o luptatoare,dar ma lupt cu niște puteri mai mari decât mi-am inchipuit.Nimic nu se face pe lumea asta din Nimic.Noi am pus talentul si munca,ei au pus interesele personale si aroganta.Iarasi va spun ca nu ma scuz,dar poate mai sunt Persoane care ne cunosc,ne pretuiesc si ne-au inteles greutatile,dumneavoastră ne distrugeti imaginea pe care ne-am chinuit sa ne- o promovăm.Macar semnati-va ,e greu sa combati un anonim care te poate acuza de orice. Știți ca spațiile de afisaj sunt " concesionate" si nu avem acces decât la singurele pe care le găsiți prin oraș?Stiti ca un minut de publicitate televizata costa enorm ? Am avut singurul sprijin al mass mediei in jurnalistica locală si in posturile de radio si televiziune locală.Se vede ca vreți mai mult!! Va înțeleg , si eu as vrea.Si chiar daca sunt un manager PROST,am reușit sa susțin cultura constanteana 10 ani,cu ajutorul salariaților,cu eforturi si umilinte de neimaginat ,luptandu-ne cu amenintarea desfiintarii din 2004.Si ca sa vorbesc pe limba poporului meu,am facut din ce am găsit si am avut aici" bici si l- am facut sa pocneasca".Si daca avem de multe ori sala arhiplina la spectacole,am si eu un mic merit ALĂTURI DE UN COLECTIV EXCEPTIONAL ,DAR AMARNIC NEINDREPTATIT! Sper ca ați înțeles ca nu suntem plangaciosi,nici eu,nici NOI,luptam cu toate nedreptatile pe care NU VREȚI SA LE LUAȚI IN SEAMA..Avem si PRIETENI MINUNATI,muuuuulti spectatori care nu ne părăsesc ,care înțeleg problemele noastre,ne iubesc si ne sprijină.Daca sunteți atât de pornit pe mine si pe activitatea noastra,va rog sa nu va mai sacrificate timpul cu noi.Sunt sigura ca ALTCINEVA va ocupa locul dumneavoastră si va pleca acasa fericit după ce va vedea daruirea noastra.