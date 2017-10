Artistul celor 17 instrumente muzicale concertează în România

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

, legendarul artist care a cântat alături de John Lennon, Carlos Santana, Cat Stevens, Paul Simon sau Ricky Martin, va concerta pe data de 16 martie, la Sala Palatului din București, începând cu ora 20.00.Biletele pentru spectacolul Jose Feliciano, The Legendary Latin - Guitar Hero, se găsesc la următoarele categorii de prețuri:CATEGORIA I - 299 RONCATEGORIA II – 199 RONCATEGORIA III – 149 RONCATEGORIA IV – 49 RONbilete.ro sau in Oficiile Postei Romane si magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro si magazinele Germanos;eventim.ro;myticket.ro si magazinele Diverta;blt.ro;startickets.ro;salapalatului.ro sau la casa de bilete a Salii Palatului.Unul dintre cei mai proeminenti muzicieni latini ai erei pop, cantaretul/chitaristul/ compozitorul Jose Feliciano s-a nascut pe data de 10 Septembrie 1945, in Lares, Puerto Rico.Jose Feliciano a fost victima glaucomului congenital, artistul nascandu-se orb. Cinci ani mai tarziu, in 1950, parintii se muta in New Yotk, in zona unde stateau foarte multi spanioli. Aici Feliciano a descoperit acordeaonul si la varsta de doar 9 ani a avut prima sa aparitie live pe teatrul Bronx El Teatro Puerto Rico cantand de data aceasta la chiara.Un element extraordinar este ca Jose feliciano canta in sase limbi! Impletirea glasului cu ritmurile jazz-soul-blues ale chitarei sale cu influenta latina au dat nastere la un fenomen indiscutabil, castigand nenumarate distinctii si reusind sa vanda milioane de discuri. Cand a fost intrebat de ce inregistreaza in special bolerouri, Feliciano a raspuns: pentru ca atunci cand am plecat de acasa la 18 ani, parintii mei au crezut ca imi voi uita originile si destul de mult timp am incercat sa patrund pe piata nord-americana. Si ca sa le demonstrez ca au gandit gresit, am fost la festivalul Mar del Plata in Argentina si aici am inceput sa interpretez bolerouri: 'Piel Canela', 'Tú me acostumbraste', 'El reloj', 'La barca' si altele pe care le stiam din copilarie. Le-am inregistrat, fiind orchestrate intr-o maniera moderna. Asa asa inceput totul!