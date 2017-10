Artiştilor li se promit salarii duble

Artiștilor li se promit salarii duble

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Culturii, Adrian Iorgulescu, a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, noile norme de aplicare ale legii instituțiilor de spectacole potrivit cărora personalul artistic va primi salarii duble sau chiar triple față de cel actual. Unul dintre elementele de noutate cele mai importante este introducerea conceptului de planificare a stagiunii și, implicit, „modul concret în care vor fi semnate contractele. Fiecare actor va ști când este cuprins într-un an de zile și când este liber, când are obligații, putând să aibă colaborări în alte locuri pe bază de contract pe o perioadă determinată de timp”. Instituțiile de spectacole vor face pentru o perioadă a anului o programare a producțiilor noi și a producțiilor care vor fi păstrate pe afiș pentru a se stabili niște date exacte, care, bineînțeles, se pot modifica în cazuri accidentale. În stabilirea salariului care va reveni fiecărui angajat, un rol important va fi jucat de planificarea sus menționată pentru că se va putea ști cu exactitate cât se va lucra într-o stagiune și ce roluri va primi fiecare, respectiv complexitatea acestora, pe lângă factorul reprezentat de prestațiile anterioare. Ipotetic, salariile artiștilor vor putea să ajungă de la nivelul actual de 800-1.500 lei, până la 4.200 lei. Scopul acestor modificări este ieșirea din tipul de gândire comunist în care plata este identică pentru toți actorii, indiferent de roluri. Secretarul de stat, Demeter Andras Istvan, a menționat că salariul, „care se așteaptă de 18 ani să reflecte valoarea artiștilor, până în prezent nu conține decât factorul timp”. Această acțiune reprezintă o încercare de a recunoaște faptul că se nasc anumite drepturi de autor pentru compozitori, dramaturgi coregrafi și anumite drepturi conexe pentru interpreți, executanți, regizori, etc., pentru că, potrivit secretarului de stat, „trebuie să fim conștienți că atât actorul cât și regizorul sau scenograful nu creează doar ca funcționar în acele opt ore de lucru. Prin urmare trebuie pus accentul pe factorul valoare și nu pe cel al timpului”. Vor fi introduse și noi principii și proceduri de evaluare anuală a personalului tehnic pentru a putea măsura „cât face mașinistul, cel care lucrează la lumini sau la alte lucrări tehnice. Pentru că nici aici nu sunt toți egali”, a mai adăugat Adrian Iorgulescu.