Artiştii plastici propun un salon anual de ceramică la Constanţa

Artiștii plastici propun un salon anual de ceramică la Constanța

La sala „Ion Nicodim” din cadrul Pavilionului Expozițional din Mamaia este deschisă o expoziție organizată de Filiala UAP Constanța I, în memoria sculptorului ceramist Costel Badea. Pot fi admirate lucrări de sculptură realizate de Costel Badea, aflate în colecții private, 40 de desene reprezentând portrete ale colegilor săi de breaslă, un fotomontaj cuprin-zând o selecție a lucrărilor artistului plastic. De asemenea, expun ceramică, bronz și sticlă 31 de artiști plastici, mulți dintre ei fiindu-i elevi lui Costel Badea. Cu această ocazie, în sala de expoziție a avut loc un colocviu susținut de organizatori și de o parte a expozanților, menit a readuce în atenție viața și opera lui Costel Badea, dar și pentru a face un apel către autoritățile locale de a-i sprijini în organizarea unui salon de ceramică la Constanța, care să-i poarte numele artistului omagiat. Ideea îi aparține lui Eusebio Spînu, curatorul expoziției, care este convins că orașul are nevoie de un astfel de eveniment, cu atât mai mult cu cât anul acesta se împlinesc 15 ani de la moartea ceramistului român: „Avem nevoie de așa ceva. Problema este dacă orașul Constanța are nevoie de un astfel de salon”, a punctat el, în cadrul colocviului. „De aici s-a născut ideea că la Constanța s-ar putea înființa un salon anual de ceramică, un salon național pe care, pentru a-l introduce în conștiința publică, ar fi extrem de bine să-l gândim și să-l construim pe un proiect european. Asta ar însemna o acumulare de forțe care să lucreze la înființarea lui. Ar însemna în același timp și o implicare a administrației publice locale”, a precizat criticul de artă Alice Dinculescu. Ea a luat în calcul ostilitatea Constanței la cultură, dar a subliniat, totodată, că orașul de la malul mării nu duce lipsa artiștilor interesanți: „Constanța este un oraș acultural. Nu taxez pe nimeni, este doar o constatare, pentru că funcționez aici de mai bine de 30 de ani. Din nefericire, asta e o realitate. În același timp, de-a lungul anilor, Constanța a adunat artiști extrem de interesanți, artiști de valoare”. Costel Badea s-a născut în 1940, la Iași. În 1970, a fost numit membru titular al Academiei Internaționale de Ceramică, iar de-a lungul vieții a primit numeroase distincții. „Costel Badea a creat o școală de ceramică românească modernă, a impulsionat generații de artiști, a trezit interesul și dragostea pentru acest material primordial, dar și dorința de a lucra forme sculpturale pentru spațiu public. Așa s-au născut simpozioanele de la Medgidia, din generozitatea artiștilor, dar și a Primăriei locale, din bucuria de a te putea desfășura creativ în spațiul public folosind ceramica. Se dădea o șansă artiștilor de a vedea crescând sub ochii lor ceva ce nu-și puteau permite în ateliere”, a declarat Cristiana Russu, vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România. Expoziția este deschisă la Sala „Ion Nicodim” timp de o lună.