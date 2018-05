Artiştii de la "The Jacks" vă invită la dans

Artiștii de la "The Jacks" vă invită la dans

Vineri, 13 aprilie, începând cu ora 21.00, constănțenii sunt invitați la Club Doors, la o seară gălăgioasă, plină de cântec și voie bună, în compania celor de la „Torra &The Jacks”, care vor încânta publicul cu numeroase cover-uri din anii ’70-’80, până la cele mai fresh hituri de la radio.Pentru cei care nu știu, The Jacks Band este un proiect muzical de succes și unic în țara noastră, format în urmă cu aproximativ șapte ani, caracterizându-se printr-un stil personal, diferit, atât prin mesajele pieselor, cât și prin liniile me-lodice care îmbină creativ stiluri muzicale variate.Unicitatea trupei „The Jacks” se reflectă în multitudinea stilurilor muzicale abordate: muzică românească ușoară, muzică clasică, pop, pop-rock, soul, R and B, Disco, Funk, New-Age, Dance Hall, Raggae și multe altele.