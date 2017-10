Artiştii constănţeni şi-au expus viziunea asupra iubirii

De Sfântul Valentin,

Artiștii constănțeni și-au expus viziunea asupra iubirii

Sala „Ion Nicodim” de la Pavilionul Expozițional din Mamaia a găzduit, vineri, vernisajul expoziției „4 Heart”, realizată de artiști ai Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Constanța 1 cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. Astfel, lucrările de pictură, sculptură, obiecte și grafică umoristică semnate de 21 de artiști au făcut obiectul admirației celor prezenți în număr mare pentru a asista la vernisajul realizat de criticul de artă Alice Dinculescu. Participanții au putut vedea lucrări semnate de Constantin Papadopol, Cosmin Grosu, Daniela Stanciu, Eusebio Spânu, Eduar Andrei, Mircea Enache, Gelu Costea, Gabriela Gheor-ghe, Gheorghe Constantin, Iulia Gal, Iulia Radu, Iulia Pană, Leonte Năstase, Liliana Cornilă, Mariana Constantinescu, Oana Sfetcu, Silvia Șoșoiu, Sânziana Romanescu, Angela Bocu, Victoria Pastuch și George Firică. În debutul manifestării am putut vedea un video-performance pe baza poemului „Heart Object”, aparținând scriitoarei Iulia Pană, dar și un moment coregrafic susținut de Luana Luban și Stela Cocârlea. Cea de-a doua parte a evenimentului a fost consacrată lansării albului „Black heart”, semnat de constănțeanul Marian Curteanu. Albumul, conținând piese care pot fi încadrate în genul rock orchestral, a fost prezentat de compozitorul prof. univ. Dumitru Lupu. „Marian Curteanu lansează un album adresat tinerilor. Muzica lui stabilește actualele granițe de sound ale unui levant contemporan printr-o tristețe redată exclusiv în tonalități minore modale”, susține compozitorul. Dumitru Lupu analizează, în continuare, genul abordat de Marian Curteanu în realizarea albumului „Black heart”: „Post modernismul ar defini muzica lui Marian Curteanu ca o formă de rock orchestral, un fel de simfonic alternativ cu generoase trimiteri la flamenco sau underground. Ca orice muzică programatică, muzica lui Marian Curteanu spune fără să numească, așa cum având în spate povești înțelese de reflexivitatea subiectivă a fiecăruia dintre noi. De la prima audiție am fost tentat să fac o disecare tehnică a track-urilor, pentru a-mi lămuri un punct de vedere stilistic, estetic și de regie muzicală a lucrării. Lucrările lui sunt, în general, descriptive, cu cadențe modale”, precizează prof. univ. Dumitru Lupu. Totodată, compozitorul aduce în discuție ultima piesă a albumului, intitulată „Gheorghe Dinică”: „Acest track are o sonoritate funebră, un bocet orchestral care traversează timpurile. Există aici bucuria unei vieți împlinite artistic, sugerate printr-un pasaj de mare liniște care pregătește finalul apoteotic”. Compozitorul și-a exprimat dorința ca albumul lui Marian Curteanu să fie integrat în aria ambientală, într-un concert, într-un experiment multimedia sau într-o formă de teatru instrumental. „Muzica lui Marian Curteanu pune întrebări și cere răspunsuri. Ea trebuie ascultată, nu auzită. Regizorii și coregrafii vor descoperi cu siguranță încărcătura dramatică a acestui album. Portretul lui Marian Curteanu e conturat de un stil muzical, de o filozofie muzicală, și de o reflexie subiectivă”, conchide prof. univ. Dumitru Lupu. Expoziția este deschisă publicului, la Pavilionul Expozițional, până pe 21 februarie.