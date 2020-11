Artiștii au decis! Ce se întâmplă cu biletele cumpărate pentru Festivalul de la Teatrul „Oleg Danovski”

Ce se întâmplă cu banii spectatorilor, cu invitaţii ce trebuiau să ajungă la Constanţa?





„În această situaţie, le vom da înapoi banii oamenilor care au cumpărat bilete sau abonamente. În rest, nu avem alte obligaţii, să plătim artiştii. Noi am avut mereu parteneri foarte corecţi, care nu cer despăgubiri, în caz că un anumit spectacol nu se mai poate ţine. Între timp, pentru ca publicul nostru drag să nu ne uite, am început să postăm imprimări cu artiştii. În plus, ei se pregătesc, în continuare, pentru premiera «Povestirile lui Hofmann», aşa că repetiţiile sunt în toi. Facem tot ce se poate. La balet, se fac mai mult studii, dar balerinii sunt deja gata cu coregrafia de la «Prinţ şi cerşetor». În concluzie, noi vom fi gata cu pregătirea teoretică a spectacolelor. Important este să avem voie de a le transmite cu sau fără public. Dacă nu scade rata de infectări, până la sfârşitul anului, vom sta în aşteptare ca situaţia să se amelioreze. Oricum, noi suntem gata să le prezentăm publicului”, a declarat directorul teatrului, Daniela Vlădescu, pentru „Cuget Liber”.





Din păcate, a precizat aceasta, Teatrul „Oleg Danovski” nu are mijloacele tehnice necesare pentru a prezenta publicului spectacolele online la un nivel profesionist. „Noi performăm profesionist, dar cu nişte camere de turist, nu avem nici oameni care să manevreze acest lucru, nici tehnologia necesară”, a adăugat managerul.





Dacă la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare” premiera „Pescarul şi sufletul său” nu poate avea loc, deşi piesa este gata pentru public din data de 12 noiembrie, acelaşi lucru se întâmplă şi la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Aici, în această perioadă trebuia să se desfăşoare un eveniment deosebit, cea de-a 46 ediție a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, care reuneşte, an de an, artişti de renume din toată lumea. Evenimentul a debutat în data de 31 octombrie, constănţenii au putut viziona câteva piese, iar apoi a fost întrerupt, din cauza creşterii alarmante a cazurilor de Covid-19. Din păcate, festivalul se termină în data de 5 decembrie, iar cele 15 evenimente culturale, special realizate pentru public, printre care și două premiere, probabil că nu se vor mai juca.