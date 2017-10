Artişti în emoţii la Vama Veche

Artiști în emoții la Vama Veche

„Piesa-i gata/ Trag oblonul / Tiii, ce ploaie e afară! / Dacă v-au plăcut bufonii / Mai poftiți și-n altă…” vară. „Folk You! Florian Pittiș” a tras și el obloanele. Până la anul (sperăm). Au fost patru seri pline care, la fel ca tot ce-i bun și frumos, au trecut mult prea repede. O mare de oameni s-a adunat pe plaja Vămii. Serile au început cu folk la chitară, mandolină, nai, vioară, violoncel… au trecut vreo trei seri prin folclorul autentic și s-au încheiat cu rock. Un reprezentant al mișcării de rezistență, Tudor Gheorghe, a fost profesorul publicului său care la final de recital i-a cântat „Mulți ani trăiască!”, asta după ce a acceptat cu râsete observația „la spectacolele mele nu se bate din palme când cânt eu! Da’ așa v-au învățat tâmpiții ăia…“. Deși s-ar putea crede că au trecut de mult de emoții înainte de a urca pe scenă, fiecareartist pe care l-am întrebat mi-a spus într-un limbaj mai colorat sau mai expresiv, că emoțiile îl copleșesc. Și Mircea Vintilă, de la care poate că ne așteptam mai puțin având în vedere lunga și bogata experiență, Dinu Olărașu pe care „tremură…” pantalonii, după cum ne-a zis râzând, Alina Manole care ne-a mărturisit că i s-au tăiat picioarele când a urcat și a văzut „marea aia de lume” care i se întindea sub ochi. Chiar și Florin Chilian tremura înainte de a urca pe scenă, dar la el era, în plus, nerăbdarea. Nu mai cântase de șase luni din cauza unor operații la un deget. Kempes, pe numele său Ovidiu Ioncu, fostul solist al vechiului Cargo, acum în trupa Rezident Ex, a recunoscut timid că-i e de-a dreptul frică, folosind o expresie foarte cunoscută în acest sens. E de-nțeles pe undeva - plecat în Australia, din 2003 nu a mai cântat până-n 2011. Iar cu publicul Folk You! încă nu se întâlnise. Multe nume (parcă nici nu-ți vine să-i pomenești că nu-i corect să nu-i pomenești pe toți) multe glume, multă emoție de o parte și de alta a scenei. Mare, lună plină și roșiatică, lampioane zburătoare… Și candele aprinse pentru Moțu Pittiș, de la a cărui trecere dincolo s-au împlinit 5 ani duminică. Cel care ne reamintea de pe ecran cu vântul în păr, tot de la Folk You!, că „ești liber să faci ce vrei atâta timp cât nu rănești și nu jignești pe nimeni”. De la el a plecat „mișcarea de rezistență” la tot ceea ce înseamnă prost gust. De la el și de la Marius Tucă, cel care a rămas să o ducă mai departe. Și o face foarte bine. El a reușit să crească și să ofere publicului „Folk You! Florian Pittiș” care tinde să devină (dacă nu e deja) cel mai mare festival de gen din România.