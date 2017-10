Artiști din opt țări, la Bursa de Spectacole

În perioada 15-20 iunie 2015, la Sibiu, va avea loc cea de-a XIX-a ediție a Bursei de Spectacole, eveniment în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Și-au anunțat participarea companii și artiști din 8 țări, precum și din România în numai două luni de la începerea înscrierilor la Bursa de Spectacole de la Sibiu.Înscrierile la Bursă continuă până pe 30 aprilie, iar pe durata celor șase zile se vor reuni operatori culturali și artiști care vor prezenta și promova producțiile proprii și proiectele în curs de desfășurare din domeniul artelor spectacolului. Până în acest moment, din străinătate s-au înscris companiile Bandart Production (Ungaria), Polyplanity Production (Grecia), TIDA - Théâtre Danse (Italia), Yohangza (Coreea de Sud), NordbergMovement (Suedia), Bad New Days Performing Arts (Canada) și Peripecia Teatro (Portugalia). Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sf. Gheorghe, Teatrul „Regina Maria” din Oradea, Drum Cafe (București), Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova și compania Unfold Motion (Timișoara) sunt teatrele care și-au anunțat prezența din România. Cea de-a treia sesiune de înscriere are ca termen limită 30 aprilie 2015.Deschiderea oficială a Bursei va avea loc luni, 15 iunie, ora 11, printr-o conferință de presă la care vor participa Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și reprezentanți ai Ministerului Culturii din România. Evenimentul de deschidere va fi urmat de o conferință specială având ca temă „Capitalele Europene ale Culturii 2021”, moderată de Karel Bartak, director al programului „Creative Europe” din cadrul Direcției Generale Educație și Cultură, Comisia Europeană. Se va discuta și despre oportunitățile de finanțare ale proiectului Creative Europe 2014-2020, cel mai important și cel mai nou cadru european de finanțare dedicat proiectelor culturale și din domeniul audiovizualului. Invitat de onoare al Bursei din acest an va fi Joseph Melillo, director al Brooklyn Academy of Music, New York, care va susține și o conferință specială. Programul complet al Bursei va fi anunțat în cursul lunii aprilie.